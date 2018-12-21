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彰化景觀餐廳有「個人藥草池」　邊泡腳邊賞夜景超舒壓！

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▲▼ 彰化貓頭鷹景觀餐廳還有「個人藥草池」　一邊泡腳一邊欣賞百萬夜景（圖／安妮與沙小郭的旅行札記）

▲一邊泡腳、一邊看夜景超舒壓！（圖／《安妮與沙小郭的旅行札記》授權提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝。）

旅遊中心／綜合報導

天氣微涼，適合約親友一起到山上看夜景、享用暖呼呼的美食，最好還能放鬆紓壓！彰化這間景觀餐廳除了擁有美食美景之外，還提供「個人泡腳池」，用餐後可以享受藥草足浴，一邊欣賞迷人的百萬夜景，將疲勞一散而盡，超級療癒！

▲▼ 彰化貓頭鷹景觀餐廳還有「個人藥草池」　一邊泡腳一邊欣賞百萬夜景（圖／安妮與沙小郭的旅行札記）

▲雖然泡腳池不少，不過想泡的人非常多，建議先預約再用餐。

部落客《安妮與沙小郭的旅行札記》「旅遊超爽的！」社團，分享這家超舒壓的景觀餐廳「貓頭鷹廣場」，位在彰化台139縣道，重新裝潢過後的空間十分寬敞、舒適，雖然泡腳池並不少，不過要泡腳的人非常多，因此她建議先向櫃檯預約再去用餐。

▲▼ 彰化貓頭鷹景觀餐廳還有「個人藥草池」　一邊泡腳一邊欣賞百萬夜景（圖／安妮與沙小郭的旅行札記）

▲▼用餐區十分寬敞明亮。

▲▼ 彰化貓頭鷹景觀餐廳還有「個人藥草池」　一邊泡腳一邊欣賞百萬夜景（圖／安妮與沙小郭的旅行札記）

收費方面，雖然沒有低消，但店家禁止攜帶外食，主餐選項幾乎是小火鍋，每鍋約260元起，會附上一杯冬瓜茶，其他飲料則是60元到180元不等。她特別推薦奶香鍋（牛奶鍋），由於附近有許多牧場，因此牛奶鍋相當有名，這裡的奶香鍋湯頭十分濃郁，沒有讓人失望。

▲▼ 彰化貓頭鷹景觀餐廳還有「個人藥草池」　一邊泡腳一邊欣賞百萬夜景（圖／安妮與沙小郭的旅行札記）

▲▼「奶香鍋」湯頭濃郁，不會讓人失望！

▲▼ 彰化貓頭鷹景觀餐廳還有「個人藥草池」　一邊泡腳一邊欣賞百萬夜景（圖／安妮與沙小郭的旅行札記）

泡腳方面，「養生青草泡腳」費用是120元，每人限時1小時，擁有專屬的個人泡腳池，前方還有放置物品的小平台，店家會提供一條毛巾和一包藥草，池子有一冷一熱水龍頭，自行調節溫度後，再把藥草包放入就大功告成。一邊泡腳，一邊欣賞美麗的夜景，整個身體也暖起來了，療癒又舒壓！

▲▼ 彰化貓頭鷹景觀餐廳還有「個人藥草池」　一邊泡腳一邊欣賞百萬夜景（圖／安妮與沙小郭的旅行札記）

▲泡腳池前方有小平台可以放置物品，椅子也可移動。

▲▼ 彰化貓頭鷹景觀餐廳還有「個人藥草池」　一邊泡腳一邊欣賞百萬夜景（圖／安妮與沙小郭的旅行札記）

▲個人泡腳池有一冷一熱水龍頭，自行調節水溫再放入藥草即可。

▲▼ 彰化貓頭鷹景觀餐廳還有「個人藥草池」　一邊泡腳一邊欣賞百萬夜景（圖／安妮與沙小郭的旅行札記）

▲調好水溫放入藥草後，馬上就能享受超紓壓的足浴！

▲▼ 彰化貓頭鷹景觀餐廳還有「個人藥草池」　一邊泡腳一邊欣賞百萬夜景（圖／安妮與沙小郭的旅行札記）

▲一面欣賞夜景，超放鬆又療癒啊！

在等候區也有座位可以休息，旁邊還有投幣式按摩椅，整體規劃相當良好，不管是與家人、長輩一同前往或朋友、情侶約會都適合。不過《安妮與沙小郭的旅行札記》提醒，因為四周非常暗，不建議走小路或抄捷徑，想前往的人最好要走大路，較為安全。

▲▼ 彰化貓頭鷹景觀餐廳還有「個人藥草池」　一邊泡腳一邊欣賞百萬夜景（圖／安妮與沙小郭的旅行札記）

▲等候區也有座位可以休息。

＊《安妮與沙小郭的旅行札記》：部落格原文粉絲團

貓頭鷹廣場
地址：彰化縣彰化市大彰路65號
電話：04-732-7755
營業時間：17：00-24：00(周一到周五)；14：00-24：00(週六、周日)

關鍵字： 貓頭鷹景觀餐廳 泡腳池 彰化旅遊 彰化美食 彰化夜景 景觀餐廳 夜景餐廳 安妮與沙小郭的旅行札記 達人旅遊

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