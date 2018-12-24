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東京「住網咖」看片、打電動還可淋浴　超搶手最好先預約

點評：超酷！網咖快像一家飯店了><
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▲▼日本東京Bagus網咖住宿。（圖／旅行主義 . Travelism / 風信子提供）

▲位在日本東京新橋站的Bagus網咖，頗為完善的設施吸引不少人入住。（圖／旅行主義 . Travelism / 風信子提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

無論是旅遊或是商務行程，如果需要過夜，在台灣的落腳處不是飯店就是民宿，即便是出國，這兩樣也是許多人的首選，不過旅行主義 . Travelism / 風信子這次在東京有了很不一樣的住宿體驗，也改變了他既有的印象！

▲▼日本東京Bagus網咖住宿。（圖／旅行主義 . Travelism / 風信子提供）

▲在網咖裡頭，裝潢相當簡約，服務的部分則供應電腦使用外，還有雜誌跟漫畫可以任意閱讀。

在台灣，不少人對網咖的印象都是黑又暗，服務上也僅供使用電腦及些許餐點，可是在日本，已經有不少網咖擺脫了這樣的形象，風信子預約的Bagus是位在東京新橋站，他形容，當電梯一打開門，整體感覺就像卡啦OK，裝潢十分簡潔，使用的是純白色的設計，讓人感到相當舒適且安靜。

▲▼日本東京Bagus網咖住宿。（圖／旅行主義 . Travelism / 風信子提供）

▲▼另外，包廂分成私人及女性等不同類型，也提供淋浴間使用。

▲▼日本東京Bagus網咖住宿。（圖／旅行主義 . Travelism / 風信子提供）

在網咖裡的服務項目中，供應了雜誌及漫畫可以任意閱讀，還有許多設施，像是免費的飲料、熱湯，還有提供淋浴間，另外在包廂的部分也有分成私人包廂，還有女性專用及影院的包廂。其中，淋浴間的部分要先至櫃台登記，店家供應前20分鐘免費使用，過了便會開始收取費用，風信子也提醒，網咖的部分並不會提供任何的沐浴用品，因此需要的人要自備或是可以到櫃檯購買。

▲▼日本東京Bagus網咖住宿。（圖／旅行主義 . Travelism / 風信子提供）

▲在電腦裡有多款遊戲或是電影可以任意選看，空間的部分，即使兩人入住私人房間也不會太過擁擠。

風信子選的是私人包廂入住，他表示，內部十分寬敞，兩個人使用也不會太過擁擠，而座位就像是沙發一樣，是可以坐也可以睡的，要注意的是，身高較高的朋友可能要擔心位置的長度不夠。

風信子提到，在電腦裡有多款遊戲、節目甚至是電影可以任意選看，可以說是應有盡有；如果餓了店內也有販售餐飲。在環境如此方便且頗為舒適的地方，價格實惠且地點方便的網咖，其實相當搶手，風信子就建議，正因如此，不少人會選擇此處入住，可以的話事前的電話預約是最為保險。還沒入住過網咖的朋友，去到東京有機會可以試試！

Bangus　新橋店

地址：東京都港区新橋2-14-3　新橋レンガ通り会館6Ｆ
電話：03-55107861
營業時間：24小時

關鍵字： 旅行主義 . Travelism / 風信子 Bagus 網咖 東京旅遊 日本旅遊 背包客棧

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