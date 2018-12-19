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礁溪老爺酒店打造「聖誕迷你市集」　還有300秒跨年煙火秀

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▲▼礁溪老爺豪華露營車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪老爺酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

彷彿踏進歐洲世界！礁溪老爺在今年冬天推出「聖誕迷你市集」，從22日起至25日為止一連四天，將飯店妝點成最美歐洲聖誕市集，除了迷人的熱紅酒、烤餅、麵包、甜點等夢幻美食讓賓客大快朵頤外，造型可愛的「DIY麵包聖誕樹」更搶先在醴泉酒吧亮相，同時還有爵士跨年晚會，讓旅客可以度過熱鬧的聖誕節與跨年夜。

▲▼礁溪老爺酒店聖誕市集。（圖／礁溪老爺度假酒店提供）

▲礁溪老爺酒店聖誕市集推出一系列美食。（圖／礁溪老爺度假酒店提供）

礁溪老爺酒店首次打造聖誕市集，更特別推出一系列聖誕美食，像是聖誕佳節必喝暖心香料熱紅酒與聖誕特調EGGNOG，再搭配香噴噴的DIY麵包聖誕樹、手撕麵包、法士達雞肉烤餅與甜滋滋的草莓慕斯布丁，一道又一道必吃的聖誕美味飄香，成為迷你市集最迷人之處。

▲▼礁溪老爺酒店聖誕市集。（圖／礁溪老爺度假酒店提供）

▲礁溪老爺酒店聖誕市集熱紅酒。（圖／礁溪老爺度假酒店提供）

「聖誕迷你市集」還設有網美拍照打卡區，各種聖誕裝飾妝點，怎麼拍怎麼美！只要在活動期間持聖誕市集消費發票，並於網美打卡區拍照在臉書打卡分享，每天前50名聖誕嘉賓將有機會抱走「午間悠閒一日遊」、「午餐券2張」或「雙人下午茶券」等多項聖誕好禮！

延續歡樂氣氛，礁溪老爺在跨年夜再推出爵士跨年晚會，晚間23:00起Life爵士樂團於得天廣場熱力演出，除了與民眾一起享受爵士饗宴外，倒數時刻更將欣賞超過300秒美麗的老爺煙火秀。

關鍵字： 礁溪老爺酒店 度假旅館 星級飯店 宜蘭旅遊

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