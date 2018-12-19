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韓國賞櫻機票下殺1元！業者推年終促銷　20日限量開搶

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▲韓國清州,賞櫻。（圖／可樂旅遊提供）

▲韓國在3、4月適逢賞櫻季節。（圖／可樂旅遊提供）

旅遊中心／綜合報導

廉航近期紛紛推出2019年春夏季優惠促銷，旅行業者亦看準明年春季賞櫻旅遊熱潮，推出超殺機票促銷，從桃園出發搭乘指定日期航班飛韓國清州，單程僅要188元，此外，凡購買任一韓國航點機票還可以「1元」的最低銅板價格，加購清洲飛桃園的回程機票，要享受經濟又實惠的韓國小旅行就趁現在。

可樂旅遊年終陸續推出促銷好康，12月20日上午9點再推一波促銷活動，此次鎖定易斯達航空ZE781班機，推出2款出清優惠，包括購買可樂任一韓國航點機票（去程），即可以1元加購3月29日清州飛往桃園（回程）機票，以及直接以優惠價188元（未稅）購買4月14日桃園飛往清州單程機票，各僅有100席機位。

▲▼首爾市天際線「樂天世界塔」。（圖／CFP）

▲從清州機場到首爾僅需1.5小時車程。

可樂旅遊表示ㄝ許多人對「清州」也許陌生，但它上接首爾、下連大邱、釜山，貫穿韓國重要交通中心，機場到首爾市區僅需1.5小時車程，航空票價卻遠比飛首爾便宜許多，更是背包客遊韓首選進出航點。3-4月韓國將進入花季期，機票、住宿全都喊漲，這波促銷計劃除了機票便宜，還提供訂房、交通票、樂園券、一日遊、網路卡等預訂服務，20日早上9點起可至活動網站搶購。

關鍵字： 韓國旅遊 可樂旅遊 優惠快訊

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