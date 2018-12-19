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「曲牆光雕秀、空中花園」免費拍！台中歌劇院成耶誕熱點

點評：又多一處打卡點！！
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▲台中歌劇院空中花園燈光區。（圖／IG@ching_11.2提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台中歌劇院空中花園燈光區。（圖／IG@ching_11.2提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

「世界最難蓋建築之一」的台中國家歌劇院，無樑無柱的曲線建築工法是其特色，因應耶誕節到來，頂樓空中花園佈置上耶誕麋鹿、粉紫有機體燈飾，打造出絢麗迷人的星空天地。冬季限定的曲牆燈光秀也於每半點上映一次，有來台中的朋友別錯過了！

▲台中歌劇院2018空中花園燈光區。（圖／台中歌劇院提供）

▲空中花園剛換上耶誕燈飾，瀰漫濃厚耶誕氣息。（圖／台中歌劇院提供，以下皆同）

藏身在台中歌劇院6樓的空中花園，昨（18）日剛換上耶誕燈飾，金色麋鹿、粉紫有機體點綴，滿滿燈飾更順著曲面白牆垂掛下來，瀰漫濃厚耶誕氣息，漫步其中，彷彿遊走在銀河之間，夢幻破表。

▲台中歌劇院2018空中花園燈光區。（圖／台中歌劇院提供）

▲▼金色麋鹿、粉紫植物點綴，滿滿燈飾更順著曲面白牆垂掛下來，彷彿遊走在銀河之間。

▲台中歌劇院2018空中花園燈光區。（圖／台中歌劇院提供）

除了空中花園，二樓大劇院前廳的「NTT魔幻曲牆光影秀」也是耶誕重頭戲，在歌劇院曲牆上，透過光影堆疊和層次，在牆面鑿出一個個神秘的小洞穴，裡頭住著小動物，及薑餅人、聖誕老公公、馴鹿等耶誕「主角」，童趣十足，光影秀為每日下午1點起，每半點播映一次，均為免費參觀。

▲台中歌劇院2018空中花園燈光區。（圖／台中歌劇院提供）

▲二樓大劇院前廳的「NTT魔幻曲牆光影秀」每天下午一點起每半點播放一次。

台中歌劇院
地址：台中市西屯區惠來路二段101號

空中花園燈光區
地點：六樓空中花園，免費入場觀賞
時間：即日起至2019年2月20日 每天17:30至閉館時間

NTT魔幻曲牆光影秀「大劇前廳影像展」
地點：二樓大劇院前廳，免費入場觀賞
時間：即日起至2019年1月1日
每日播放場次：
13:00、13:30、14:00、14:30、15:00、15:30、16:00、16:30、18:00、18:30、19:00、19:30、20:00、20:30（星期五、六增加 21:00及21:30場次）

*主辦單位保留異動權，場次若調整將以歌劇院官網、臉書與現場服務台公告為主。

關鍵字： 台中旅遊 台中歌劇院 空中花園燈光區 NTT魔幻曲牆光影秀

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