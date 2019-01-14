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藏身度假酒店裡的森林系寵物咖啡廳　與貓咪共度午後時光

點評：每一隻貓的舉手投足都超可愛的！
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▲▼貓森咖啡廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

慵懶的貓趴在架子上

記者簡仲豪／綜合報導　（圖／陳小可的吃喝玩樂提供，請勿任意翻攝以免侵權）

近年來寵物主題景觀餐廳越來越多，每一間都有自己主打的風格，部落客「陳小可的吃喝玩樂」在社團「旅遊超爽的！」中為大家介紹一間位於桃園的「東森山林渡假酒店」裡的「貓森咖啡廳」，除了有可愛的貓可以作伴外，還有一片綠意包圍以及溫柔陽光，可以舒適自在的享用輕食、甜點與浮有貓臉拉花的咖啡！

▲▼貓森咖啡廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

光線極佳的咖啡廳

咖啡店就在東森山林渡假酒店，對面有個大停車場可停車（消費免停車費），交通非常便利！店裡裝潢非常漂亮，以木質地板和桌椅為主，空曠的室內空間可以讓小貓咪自由跑動，極佳的採光度使店內充滿生氣，透過大片的落地窗可以看到四周綠意盎然，偶而幾隻小貓穿梭在視線內，感覺像是到了野外咖啡廳非常舒服！

▲▼貓森咖啡廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

簡易的設計顯現出獨特的時尚感

▲▼貓森咖啡廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

周圍種滿綠色植物

菜單上以飲品及輕食為主，不管是熱壓三明治還是蛋糕甜點都像是四周環境給人的感覺一樣清爽且溫和，不管是一家人前往聊天談話還是與三五好友到這邊看書享受優閒的時光都非常適合！

▲▼貓森咖啡廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

獨特菜單

▲▼貓森咖啡廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

莓醬熱壓三明治$250

在店內的每一隻貓都有自己的名子，每隻貓也有自己的性格，舉手投足都非常可愛，有時會有小貓跑過來撒嬌睡覺，讓不少客人都捨不得離開，甚至有顧客觀察這些貓的一舉一動，不知不覺就過了一個下午！

▲▼貓森咖啡廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

常有小貓在玩耍

▲▼貓森咖啡廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲小貓在窗前可愛的模樣

貓森咖啡廳
地址：桃園市楊梅區東森路5號
電話：03 475 3958
營業時間：11:30 – 19:30
粉絲團：貓森咖啡廳

關鍵字： 桃園美食 東森山林渡假酒店 貓森咖啡廳 寵物旅遊 陳小可的吃喝玩樂

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