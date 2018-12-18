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台南度小月原始店暫停營業原因　官方：進行家族內部協調溝通

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▲▼度小月擔仔麵。（圖／翻攝度小月臉書粉專）
▲度小月擔仔麵。（圖／翻攝度小月臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

位於台南市中正路16號的度小月原始店本舖，17日突傳暫時停業，官方也在深夜在官網上發出新聞稿，指出暫時停業起因是進行家族內部協調溝通事宜，並且強調度小月原始店本舖為洪秀宏先生所屬產權及經營權，將於2019年1月下旬將擇期重新開業。

新聞稿中也指出，台南度小月擔仔麵除原始店本舖外，全台各店均正常營業。至於持有台南度小月擔仔麵票券之消費者，可就近改往中正旗艦店（地址：台南市中正路101號）使用，權益完全不受影響。

▲▼度小月原始店本舖無預警宣告暫停營業。（圖／翻攝度小月官網）

新聞稿中也強調，台南度小月擔仔麵創始人洪芋頭，後由第三代洪振銘傳至第四代之手，度小月原始店本舖為洪秀宏先生所屬產權及經營權，而洪秀宏先生為求家族同心，於2007年與五位兄姊合資成立「一森企業股份有限公司」，協力合作繼續擦亮老店招牌。目前第四代老么洪秀宏先生負責台南原始店本舖經營權及一森企業，大姊洪貴蘭負責台南旗艦店、三姊洪桂莉夫婿負責經營台北忠孝店，大哥洪秀源負責生產肉燥供應各店需求。

對於傳到第四代的度小月，多數網友都覺得變貴了，有網友說「擔仔麵口味不錯，小小一碗卻賣那麼貴，吃2、3口就沒了，CP值不高」，也有人說「相信不少台南人都沒吃過」，還有網友調侃說「小碗50元，吃2碗，真的要度小月了」。

其實，度小月擔仔麵在1972年經過一次分家，度小月擔仔麵商標權由第三代長孫洪振銘拿到，排行老三的孫子洪東英則是把店名改為爺爺的名字「洪芋頭擔仔麵」。不過就在洪芋頭擔仔麵在第三代洪東英夫婦相繼過世後，第四代因為生涯規劃而決定把洪芋頭擔仔麵結束營業。


度小月官方新聞稿全文：

台南度小月原始店本舖（地址：台南市中正路16號），2018年12月17日起因進行家族內部協調溝通事宜，將暫停營業，造成各界不便深感歉意。

【度小月原始店本舖】為洪秀宏先生所屬產權及經營權，2019年1月下旬將擇期重新開業，歡迎舊雨新知蒞臨指教。

台南度小月擔仔麵除原始店本舖外，全台各店均正常營業。持有台南度小月擔仔麵票券之消費者，可就近改往中正旗艦店（地址：台南市中正路101號）使用，權益完全不受影響，敬請安心。

台南度小月擔仔麵創始人洪芋頭，後由第三代洪振銘傳至第四代之手。洪秀宏先生為求家族同心，於2007年與五位兄姊合資成立「一森企業股份有限公司」，協力合作繼續擦亮老店招牌。

目前第四代老么洪秀宏先生負責台南原始店本舖經營權及一森企業。大姊洪貴蘭負責台南旗艦店、三姊洪桂莉夫婿負責經營台北忠孝店，大哥洪秀源負責生產肉燥供應各店需求。

創立於1895年的台南度小月擔仔麵，傳承至今有123年歷史，是台南百年小吃代表之一，忠實傳遞台灣味。創始人洪芋頭原是漁夫，遇颱風侵襲的打漁淡季，也就是生意人所稱的「小月」，就靠著從福建漳州學來的肉燥作法，挑麵擔沿街叫賣，後來固定在台南水仙宮前，生意逐日興隆，「度小月」名氣因而傳開，成為擔仔麵之始。百年餐飲行之不易，感謝鄉親父老愛戴支持，始有今日，度小月第四代銘感五內。目前全台含台北共有6家店，將繼續致力為推廣台灣飲食與版圖而努力。

關鍵字： 台南度小月 台南美食 台南擔仔麵

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