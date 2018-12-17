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所有商品都銅板價　全台超好買的4間「百元商店」懶人包

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旅遊中心／綜合報導

隨著全球第一間IKEA百元商店在台灣開幕，立刻成為近日網友間的討論話題，只要利用銅板價，就能將兼具設計和實用的生活小物打包帶回家，《ETtoday新聞雲》整理出全台4間超好買的百元商店懶人包，身為生活雜貨控的你絕對不能錯過！

▲ikea百元商店台北店開箱。（圖／金大佛的奪門而出家日誌提供）

▲ikea百元商店台北店。（圖／金大佛的奪門而出家日誌提供

1.IKEA百元商店
最近網友間的超人氣話題，就是來自瑞典的家飾品牌「IKEA」在台開設首間全球第一間百元商店，就位在台北通化夜市內，此外，第二間百元商店預計會落在台中逢甲夜市內。

▲ikea百元商店台北店開箱。（圖／金大佛的奪門而出家日誌提供）

▲IKEA百元商店台北店品項近200種。（圖／金大佛的奪門而出家日誌提供

IKEA百元商店內集結近200種商品，售價均在100元內，從馬克杯、餐具小物，到萬用毯等，同時還有寵物用品、辦公、玉飾用品等，因此一開幕就吸引滿滿人潮排隊，在店內也有販售IKEA熱賣的霜淇淋與熱狗，喜歡IKEA各種實用小物的人可不能錯過。

Natural Kitchen（圖／取自Natural Kitchen粉絲專頁）

▲Natural Kitchen（圖／取自Natural Kitchen粉絲專頁）

2.Natural Kitchen
日本百元商店品牌眾多，其中最歡迎的一個品牌就是「Natural Kitchen」，Natural Kitchen走自然系鄉村風格，以廚房為出發點，希望能藉由生活雜貨讓每個人都能享受居家佈置的樂趣。店內以販售廚房雜貨與能布置家裡的各種小物，包括編織收納籃、園藝用品、手作小物等，大部分價格只要50元就能入手，因此來台展店後深受生活雜貨控喜愛。

▲▼大創,進出口,代理,日本,臺灣,平價商店。（圖／記者邱顯燁攝）

▲大創。（圖／記者邱顯燁攝）

3.大創DAISO
大創DAISO是台灣人最熟知的日系百元商店品牌，雖然從39元調漲至49元，但仍有不少死忠粉絲。大創百貨從食品點心到彩妝品、生活用品、擺飾等各種雜貨，數千種琳瑯滿目商品陳列在店中，但便宜不一定沒好貨，像是大創販售的化妝專用刷具，就曾在PTT美妝版被推爆，更一度被掃購一空，想買也買不到。

4.i color shop
同樣以「均一價49元」為主打的百元商店品牌是「i color shop」，i color shop是日本知名百元商品品牌Seria與台灣icolor合作推出的百圓商店，數百種商品均從日本直送來台，從生活家飾到辦公文具等各種物品均能在店內找到，希望藉由豐富繽紛的商品融入顧客生活中的每一個角落，讓居家氛圍充滿活力。

關鍵字： 百元商店 台灣特色系列

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