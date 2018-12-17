閃爆！10萬顆施華洛世奇水晶聖誕樹　全台7間飯店特色聖誕樹

▲10萬顆施華洛世奇打造奢華水晶聖誕樹。（圖／台南晶英酒店提供。）

記者陳涵茵／綜合報導

12月就是個該起身出門玩的月份把美照一次收集，全台瘋聖誕打卡點，不少飯店業者也發揮巧思打造聖誕樹妝點大廳、餐廳，營造濃濃耶誕氛圍，甚至推出聖誕打卡送餐卷的優惠活動，一起來看看全台有哪些必拍的特色飯店聖誕樹吧！

1.施華洛世奇水晶聖誕樹

▲施華洛世奇水晶聖誕樹高達3.6公尺。（圖／台南晶英酒店提供。）



台南晶英酒店今年與施華洛世奇水晶元素經銷商合作，在大廳矗立起全台首發、運用超過十萬顆奧地利施華洛世奇水晶元素打造的晶鑽許願樹，這棵聖誕樹高360公分，耗費數百小時打造，在燈光下閃閃發光超級璀璨。飯店也同時宣布2019豬樹如意鑽好康活動即將開跑，消費滿額即抽台南香港來回機票等大獎。

台南晶英酒店

地址：台南市中西區和意路1號

2.經典配色必拍聖誕樹

▲台北君悅酒店聖誕樹點燈。（圖／台北君悅酒店提供。）



曾多次被列為台北10大聖誕樹拍照熱點的台北君悅酒店，今年聖誕樹以典雅紅與大器金為主要配色，直徑6公尺、寬13公尺高的聖誕樹共計使用3000多顆裝飾品與上萬顆燈飾，耗時數天搭建完成，搭配全館近千棵聖誕紅的環繞下，濃厚節慶氛圍更讓人沉醉。即日起至2019年1月3日止，和聖誕樹拍美照上傳IG或臉書並標記 ，就有機會獲自助餐廳凱菲屋自助餐兩客。

台北君悅酒店

地址：台北市信義區松壽路2號

3.全台北第一座最高3800塊薑餅

▲香格里拉薑餅屋城堡。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店提供。）



過聖誕佳節少不了聖誕樹，不過香格里拉台北遠東國際大飯店還有一座薑餅屋比聖誕樹還吸睛，全台北第一座最高薑餅屋使用3800塊薑餅打造，夢幻薑餅城堡王國充滿濃濃耶誕味，高達六米的城堡使用了超過3,800片薑餅、50公斤的麵粉、25公斤的糖霜製成，由十多位甜點師傅日以繼夜拼貼薑餅佈置，城堡周圍還有經典的歐洲老火車穿梭白雪靄靄的山脈，超級好拍。

▲香格里拉聖誕樹。



香格里拉台北遠東國際大飯店

地址：台北市大安區敦化南路二段201號

4.全台五星級酒店最高聖誕樹

▲全台五星級酒店最高聖誕樹。（圖／台北晶華酒店提供。）



台北晶華酒店一樓中庭的聖誕樹，總高近15公尺高達三層樓，上面點綴著27,000顆LED燈泡、1,700個繽紛蝴蝶結、2,000顆閃爍金銀球、1,500個金松果以及1,500朵聖誕紅。歐式經典的綠色榭寄生葉片中所散發的繽紛光芒，溫馨地揭開晶華聖誕季的序幕。這顆美麗的聖誕樹已有多年的歷史，每年到了11月，它總是矗立在酒店中庭、陪伴著大家感受溫馨華麗的聖誕氛圍，支持晶華的民眾們每一年總不忘要回來這裡與這棵別具意義的華麗聖誕樹拍張照，為自己與親友留下成長的印記。

台北晶華酒店- 栢麗廳 Brasserie

地址： No. 3號中山北路二段39巷中山區台北市

5.夢幻蝴蝶樹

▲台北萬豪聖誕聖誕打卡地標。（圖／台北萬豪聖誕）



台北萬豪酒店的這棵聖誕樹很不一樣，大樹上滿滿蝴蝶，成了網美拍照打卡熱門點，蝴蝶夫人周邊的花園也妝點上耶誕期間限定的繽紛燈飾。宛若銀河般的的白、銀兩色燈飾灑滿綠地，襯托上蝴蝶夫人頭上藍色、粉色、綠色更迭的燈飾，美得令人目不轉睛。



台北萬豪酒店

地址：台北市樂群二路199號

6.四千片積木聖誕樹

▲積木聖誕樹會發光。（圖／兆品酒店礁溪提供）



兆品酒店礁溪以手工製作全台唯一的發光積木聖誕樹，用多達4千片的亮亮積木堆疊出積木聖誕樹，另外，聖誕節期間至翰品酒店花蓮及雲朗觀光集團旗下飯店各館皆有機會巧遇聖誕老公公出沒，發送驚喜糖果並與旅客熱情互動，官方更準備了9500份聖誕老人限量糖果禮盒，於12月份贈送給住客當聖誕禮。

兆品酒店礁溪

地址： 262宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號

7.海廢裝置藝術耶誕樹

▲海廢裝置藝術耶誕樹。（圖／澎澄飯店提供。）



澎澄飯店大廳更打造高達4米的海廢裝置藝術聖誕樹，透過海洋廢棄物海玻璃、浮漂以及廢棄丁香魚魚網進行創作而成，同時點綴著點點星光效果。澎澄飯店同仁們親身前往海灘上撿拾海中的廢棄物，再將每個浮漂清洗後一件件組裝而成，浮球、浮漂、玻璃瓶、魚網都成為聖誕樹的天然裝置，為澎湖營造獨一無二的聖誕風情，同時也宣揚著環保理念。

▲由海洋廢棄物打造的環保聖誕樹。（圖／澎澄飯店提供。）



澎澄飯店

地址：澎湖縣馬公市同和路168號



