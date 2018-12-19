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2019台中7場跨年演唱會總整理！搖滾台中超強卡司免費入場

點評：沒買到五月天的話一定要去搖滾台中><
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▲▼2019台中跨年演唱會總整理。（圖／搖滾台中粉絲專頁、益民一中商圈粉絲專頁、相信音樂國際股份有限公司粉絲專頁提供）

▲2019台中跨年演唱會資訊總整理，搖滾台中跨年音樂祭。（圖片由搖滾台中提供。）

旅遊中心／整理報導

2018即將走到尾聲，還沒想好要怎麼度過2018年的最後一晚嗎？台中今年從12月22日開始到跨年期間，舉辦多場演唱會和晚會，聚集了超多超強卡司還可以免費入場！趕快訂好車票到台中迎接新的一年！

▲▼2019台中跨年演唱會總整理。（圖／搖滾台中粉絲專頁、益民一中商圈粉絲專頁、相信音樂國際股份有限公司粉絲專頁提供）

▲搖滾台中跨年音樂祭，超強卡司免費入場。（圖／搖滾台中。）

2019台中跨年音樂祭：搖滾台中
日期：2018/12/30—12/31
地點：台中圓滿戶外劇場暨文心森林公園

參與藝人：滅火器 Fire EX、告五人 Accusefive、Su凸ko D凹koi（日本）、Broken By The Scream（日本）、929、四分衛、1976、馬克白、記號士、三十萬年老虎鉗、怕胖團、a crowd of rebellion（日本）、小球—莊鵑瑛、神奇膠（香港）、PAP YEAHH（泰）、Manhole New World（日）、麋先生 Mixer、老王樂隊、MONNI（韓國）、FNGDY 瘋笛（馬來西亞）、八三夭 831、固定客、海克力斯、最後一擊、P!SCO、閃靈 CHTHONIC。

其他：12/31日在主舞台也有放映「搖滾樂殺人事件」，活動為免費入場，現場除了有音樂表演外，還會有市集攤販可以逛。

▲▼2019益民驚人跨年晚會。（圖／益民一中商圈提供）

▲益民驚人跨年晚會。（圖／益民一中商圈

2019益民驚人跨年晚會
日期：2018/12/31晚上6點到晚上12點
地點：益民一中商圈主舞台

主持人：紀璋番薯哥

表演活動：呂小龍無雙變臉秀、陳昆聯聽障說唱、古典戲法、十八銅人、萬箭穿心、陽光舞蹈、鋼琴公主、SUPER達人秀、辣妹勁舞團、跨年鈔票團、寶萊塢奇緣、天籟美聲、唸謠拍曲、火影忍者、絕代風華、木偶奇遇記等等。

其他：活動當天提供摸彩活動，跨年倒數將在天空撒下滿滿的鈔票。

特別來賓：如花

主辦單位：呂小龍神人團益民商圈管委會Light City管委會

▲▼2019台中跨年演唱會總整理。（圖／搖滾台中粉絲專頁、益民一中商圈粉絲專頁、相信音樂國際股份有限公司粉絲專頁提供）

▲五月天人生無限公司，無限放大最終版。（圖／相信音樂國際股份有限公司。）

2019五月天「人生無限公司」無限放大最終版
日期：2018年分別有12/22、12/23、12/24、12/29、12/30、12/31六場，2019年有1/1、1/4、1/5、1/6四場。
地點：台中洲際棒球場

其他：一般日期場次為晚上6點開始，12/31跨年場則是晚上9點開始。另外沒有購買到票券的粉絲，也可以觀賞LIVE TOUR 30分鐘直擊的限定直播，場次有12/22晚上8點的驚喜台中場、12/31晚上11點40分的跨年無限場以及2019年1月6號晚上8點的珍重再見場。


2019康河跨年晚會
日期：2018/12/31晚上7點29分到12點
地點：爽文路與環河路口
參與藝人：馮偉傑、向蕙玲、永隆里太鼓隊、中師舞團、星月寶萊舞團。


2019臺中市美麗山城跨年晚會
日期：2018/12/31晚上6點
地點：東勢河濱公園

參與藝人：大女孩BIG GIRLS、黎卉淇、王笠人、周定緯、王識賢、黃仁善、胡鬧一番、藍薰、劉劭希、山城石府音樂聯盟、王牌樂團、弘韻合唱團、青楓舞劇坊、火力全開樂團。

其他：現場還會進行抽獎活動。


2019花現台中跨年晚會
日期：2018/12/31晚上6點到凌晨1點
地點：麗寶樂園

參與藝人：EggPlantEgg 茄子蛋、安心亞、伍佰、盧廣仲、艾怡良、八三夭、李千娜、Kimberley陳芳語、鼓鼓、許富凱、方炯鑌、宏正、小男孩樂團、無雙樂團。

主持人：阿KEN以及謝忻

其他：壓軸藝人為伍佰以及China Blue


2019梨山谷關跨年晚會
日期：2018/12/31晚上7點30分到凌晨12點半
地點：台電谷關第二宿舍、梨山賓館前廣場

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