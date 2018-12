2019台中7場跨年演唱會總整理！搖滾台中超強卡司免費入場

點評:沒買到五月天的話一定要去搖滾台中><

▲2019台中跨年演唱會資訊總整理,搖滾台中跨年音樂祭。(圖片由搖滾台中提供。)

2018即將走到尾聲,還沒想好要怎麼度過2018年的最後一晚嗎?台中今年從12月22日開始到跨年期間,舉辦多場演唱會和晚會,聚集了超多超強卡司還可以免費入場!趕快訂好車票到台中迎接新的一年!

▲搖滾台中跨年音樂祭,超強卡司免費入場。(圖/搖滾台中。)

2019台中跨年音樂祭:搖滾台中

日期:2018/12/30—12/31

地點:台中圓滿戶外劇場暨文心森林公園

參與藝人:滅火器 Fire EX、告五人 Accusefive、Su凸ko D凹koi(日本)、Broken By The Scream(日本)、929、四分衛、1976、馬克白、記號士、三十萬年老虎鉗、怕胖團、a crowd of rebellion(日本)、小球—莊鵑瑛、神奇膠(香港)、PAP YEAHH(泰)、Manhole New World(日)、麋先生 Mixer、老王樂隊、MONNI(韓國)、FNGDY 瘋笛(馬來西亞)、八三夭 831、固定客、海克力斯、最後一擊、P!SCO、閃靈 CHTHONIC。

其他:12/31日在主舞台也有放映「搖滾樂殺人事件」,活動為免費入場,現場除了有音樂表演外,還會有市集攤販可以逛。

▲益民驚人跨年晚會。(圖/益民一中商圈)

2019益民驚人跨年晚會

日期:2018/12/31晚上6點到晚上12點

地點:益民一中商圈主舞台

主持人:紀璋番薯哥

表演活動:呂小龍無雙變臉秀、陳昆聯聽障說唱、古典戲法、十八銅人、萬箭穿心、陽光舞蹈、鋼琴公主、SUPER達人秀、辣妹勁舞團、跨年鈔票團、寶萊塢奇緣、天籟美聲、唸謠拍曲、火影忍者、絕代風華、木偶奇遇記等等。



其他:活動當天提供摸彩活動,跨年倒數將在天空撒下滿滿的鈔票。

特別來賓:如花

主辦單位:呂小龍神人團、益民商圈管委會、Light City管委會

▲五月天人生無限公司,無限放大最終版。(圖/相信音樂國際股份有限公司。)

2019五月天「人生無限公司」無限放大最終版

日期:2018年分別有12/22、12/23、12/24、12/29、12/30、12/31六場,2019年有1/1、1/4、1/5、1/6四場。

地點:台中洲際棒球場

其他:一般日期場次為晚上6點開始,12/31跨年場則是晚上9點開始。另外沒有購買到票券的粉絲,也可以觀賞LIVE TOUR 30分鐘直擊的限定直播,場次有12/22晚上8點的驚喜台中場、12/31晚上11點40分的跨年無限場以及2019年1月6號晚上8點的珍重再見場。



2019康河跨年晚會

日期:2018/12/31晚上7點29分到12點

地點:爽文路與環河路口

參與藝人:馮偉傑、向蕙玲、永隆里太鼓隊、中師舞團、星月寶萊舞團。



2019臺中市美麗山城跨年晚會

日期:2018/12/31晚上6點

地點:東勢河濱公園

參與藝人:大女孩BIG GIRLS、黎卉淇、王笠人、周定緯、王識賢、黃仁善、胡鬧一番、藍薰、劉劭希、山城石府音樂聯盟、王牌樂團、弘韻合唱團、青楓舞劇坊、火力全開樂團。

其他:現場還會進行抽獎活動。



2019花現台中跨年晚會

日期:2018/12/31晚上6點到凌晨1點

地點:麗寶樂園

參與藝人:EggPlantEgg 茄子蛋、安心亞、伍佰、盧廣仲、艾怡良、八三夭、李千娜、Kimberley陳芳語、鼓鼓、許富凱、方炯鑌、宏正、小男孩樂團、無雙樂團。

主持人:阿KEN以及謝忻

其他:壓軸藝人為伍佰以及China Blue



2019梨山谷關跨年晚會

日期:2018/12/31晚上7點30分到凌晨12點半

地點:台電谷關第二宿舍、梨山賓館前廣場