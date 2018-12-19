「城山日出峰」第一道曙光絕美　「Klook客路」盤點日韓跨年最HOT！

▲2018年接近尾聲，世界各地都會舉辦不一樣的派對慶典，快到日、韓兩地找尋不一樣的跨年體驗。（圖／濟州島城山日出峰。取自Klook客路）

生活中心／台北報導



跨年怎麼玩？2018年接近尾聲，世界各地都會舉辦不一樣的派對慶典，歲末年終之際逛膩台灣的日出景點，不妨邀約好朋友與家人，出發進攻韓國、日本兩地，欣賞東北亞第一道曙光！越來越多人前往濟州島城山日出峰，轉身眺望蔚藍海景與海女秀，見證世界自然遺產的浩瀚光景，當地肥嫩香酥的黑豬肉更是入口即化；日本福岡今津灣落日，每年同樣擠爆人潮，揚帆欣賞夜晚的星空，聽著海浪拍打的聲響，在新年許下心願，精彩日韓跨年就在今年實現吧！

濟州島是韓國人的度假天堂，島上生態與自然景觀豐富，除了有肉質軟嫩的黑豬肉，當地的「偶來步道」從家門連接到村里道路狹窄小路，深入鄉間、漫步海邊，串連起無數山海之美，成為近年最夯的徒步旅遊代名詞。想到韓國體驗爬山看日出，最著名的就屬濟州島的城山日出峰，跟著背包客最愛的「Klook客路」，在網站、App上就能瀏覽景點攻略，線上還可購買門票，短短幾分鐘規劃最佳暢遊路線。

▲涉地可支的油菜花田，浪漫花叢好拍、好取景，能攻占不少相機記憶體。

一、濟州島第一名曙光 攻佔城山日出峰

來到「城山日出峰山頂」於2000年7月19日被指定為地方天然紀念物，2007年被聯合國教科文組織指定為世界自然遺產，周圍分佈多樣的火山山峰，絕對是觀日出的絕佳位置，登上山頂可欣賞海岸線遼闊的大海和草原上壯麗的田園風光，綠油油的草場牧養著壯碩的馬兒，望著遠處寧靜的自然風光，享受片刻的靜謐，不少韓國人迎新年都會選擇到這裡見證第一道曙光。在「Klook客路」訂購票券，還可前往「涉地可支＋牛島」令人驚艷的海岸線海岬，湛藍大海與海風吹來，悠閒的度假步調在這裡絕對愜意，因島上多有白色教堂與修女院，呈現獨有的歐洲風味，許多韓國電影、韓劇也特愛在這裡取景拍攝。

▲江陵海邊散發獨特悠閒步調，找間咖啡廳就能待上一個下午。

▲超人氣韓劇「鬼怪」拍攝的注文津海邊。

二、江陵海邊一日遊 騎自行車賞落日夕陽

日落也是一天最美的時刻！超人氣韓劇「鬼怪」拍攝的注文津海邊，四周環海還形成藝術小村落，沿著海濱開設的咖啡廳，一間比一間有特色，到處都是人氣爆紅景點，在這裡坐整個下午，賞海賞夕陽也不為過。在Klook客路訂購「江陵海濱一日遊」全程提供巴士接送，縮短交通往返的時間，更能深入體驗當地的文化！喜歡運動的旅人，還可租一輛自行車環湖漫遊，遠眺關東八景之一的鏡浦湖，一旁湛藍的韓國東海景色優美，能殺光不少手機記憶體。到了下午轉移陣地，慢慢步行至江陵知名的中央市場，品嚐各種營養美味的韓國傳統料理，辣章魚、辣炒年糕等，玲瑯滿目的道地小吃讓你大飽口福。

▲Klook客路設計「首爾經典一日遊」一次帶您前往3個指標景點，最古老的宮殿之一「景福宮」。

▲文青最愛的「南山韓屋村」。



三、穿越朝鮮漫步景福宮 360度首爾塔賞絕美夜景

從鄉村玩到都市，到韓國跨年除了遠眺日出、觀賞日落，更少不了韓服體驗，想像自己是朝鮮時代的王欽貴族，穿梭在景福宮的韓劇場景，浪漫氣氛瞬間爆棚！Klook客路設計「首爾經典一日遊」一次帶您前往3個指標景點，最古老的宮殿之一「景福宮」換好韓服，古色古香的氣派建築，宮廷裡的每個角落都是電影場景，還有機會見證衛兵換崗！趁著日落之際，前往「首爾塔」吃大餐看夜景，在美美的情人鎖牆留下屬於戀人的心願。另外，風景如畫的「南山韓屋村」民俗文化的熱門地，有多樣工藝體驗供旅人嘗試，像是茶道、年糕、獵鷹等，傳統高麗文化這裡應有盡有。|



▲韓國著名地標首爾塔，晚上能縱覽五光十色的豪華夜景。

四、福岡今津灣 落日帆船一日遊

走過濟州島、韓國首爾，日本福岡的清幽氣質也是跨年度假勝地之一！必去的「福岡今津灣」一路從今津灣到能古島，乘坐帆船出海的海上派對，彷彿自己是個愛冒險的船長，訂購「Klook客路」來趟午後巡航之旅，落日餘暉灑在海面上呈現波光粼粼的畫面，或者入夜後躺在船板上望著無邊無際的星空，遼闊之美此生難忘；喜歡熱鬧的旅人，踏上「古島」隨著街邊的吉他樂團起舞，島上的特色美食與純樸，絕對令你大開眼界。





▲日本「福岡今津灣」也是跨年度假勝地之一。

▲追完北海道「納沙布岬」日出，就到小樽運河逛逛吧！

五、北海道「納沙布岬」日出 小樽運河浪漫之旅

另外，北海道的「納沙布岬」是日本國土的最東端，在此海角可以看到全日本最早的旭日東昇，岬角前端豎著一座1872 年的燈塔，許多人一大清早就為了這個象徵希望的曙光，景色壯觀！賞玩日出，訂購Klook客路「小樽港灣風情物語」行程，參觀著名的小樽運河，感受浪漫風情的歐式建築，深度認識北海道拓荒歷史，接著前往一棟棟的百年倉庫到處閒逛拍照，小店內精美的日製餐盤、燭台等玻璃藝術品，也能讓你有意想不到的發現呢！

規劃跨年旅行利用「Klook客路」做好資訊整合，以豐富的文字、圖片先讓旅客認識異國文化，完整的玩樂攻略，不僅可以直接下訂各式服務，從交通、美食、住宿、景點門票活動，應有盡有還能享折扣。歲末年終之際，快上「Klook客路」許自己2019年全新的玩樂體驗。