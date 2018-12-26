公館IG打卡清新風餐廳！必點「大理石水晶球的秘密」

點評：這家我可以><好吃又好拍！

▲從裝潢到餐點以大理石為風格的餐廳。（圖／47食樂天地提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）



旅遊中心／綜合報導

公館商圈美食商家選擇眾多，而近期有一家以大理石為主的餐廳，從明亮的裝潢擺飾、精心彩繪的牆面供人拍照打卡到用餐的餐具選用金色系叉匙和繽紛餐巾紙，打造夢幻用餐空間，餐點的部分以有趣詼諧的名字，讓客人置身歡樂氛圍，店內特色不只是能拍照打卡，連餐點也別出心裁。

▲連餐具和餐巾紙這些細微的小地方也搭配著店內的風格。

BFF這家義式餐廳位於公館商圈，就如同店名一樣，希望營造一個適合三五好友舒適用餐及好好談天的地方，店面有兩層樓但空間不大，整體以明亮清新的樣式，再搭配近期流行的風格掛布，牆面則是設計各式逗趣的語錄標籤，非常適合拍照打卡。

▲牆面設計逗趣，吸引許多人拍照打卡。

店內主要有義大利麵、早午餐、漢堡等輕食產品，其中最熱門餐點是「大理石水晶球的秘密」，除了裝潢外，店家的餐點也少不了大理石，和常見的培根蛋黃義大利麵不同的地方在於，BFF的水波蛋上方有店家自己勾勒的大理石起司，用叉子一戳裡頭的蛋黃流出，搭配濃郁的起司與麵相伴在一起，放入口中三者完美的結合，讓麵條口感吃起來更為滑順且滿滿蛋香氣。

▲蛋黃流出模樣超邪惡，搭配麵條口感超滑順。

早午餐「好想窩在被窩裡」則是以煎好的蛋皮裡頭裹著似舒芙蕾的鬆餅，搭配清爽的沙拉、帶骨香腸和薯條，份量可以說是剛剛好，漢堡的部分也有一款與大理石有關，「大理石柏金包」便是漢堡中間夾滿內餡，有培根、牛肉排及各式生菜，最後淋上大理石醬作為點綴，讓普通的漢堡看起來顏色更豐富了。

▲從蛋皮上還可以看到用調味料點綴出的店名BFF





▲漢堡記得趁熱吃，才能感受到肉排和大理石醬結合的香氣。





▲套餐搭配的鮭蜜濃湯，也是大理石風格。

#BFF Gossip Brunch 早午餐

地址：100台北市中正區羅斯福路三段244巷14號

時間：11：00－22：00

電話：0934 340 464