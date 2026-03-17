「基隆塔」4/1起封閉整修！估第四季重新開放　崆書屋照常營業

▲67公尺高的「基隆塔」是基隆知名景點。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

基隆賞景地標「基隆塔」要整修了！為提升旅遊品質與旅客安全，基隆市政府宣布，基隆塔將自4月1日起暫時閉館，進行設施優化與外牆清潔工程，預計於第4季重新開放，實際時間將另行公告。

▲基隆塔將自4月1日起暫時閉館，進行設施優化與外牆清潔工程。（圖／基隆市文化觀光局提供）



基隆市文化觀光局表示，基隆塔自2023年12月啟用至今，已吸引約227萬人次造訪，但由於基隆港區長期受潮濕、多雨氣候影響，鋼結構老化，另頂樓觀景平台的地坪因遊客使用頻率高，且氣候熱脹冷縮造成部分地坪隆起不平整，亟須更新改善。

文觀局指出，此次整修重點包括鋼構除鏽與重新塗裝、觀景平台地坪更新，以及玻璃帷幕外牆清潔。

▲▼整修期間基隆塔義二路及頂樓出入口將全面封閉，建議可先參觀信二防空洞，再沿步道串聯周邊景點。（圖／基隆市文化觀光局提供）



閉館期間，頂樓的崆書屋將照常營業，民眾可從主普壇旁通道前往。周邊景點如信二防空洞、鷄籠中元文化館、鵲橋及中正公園也持續開放，遊客仍可順遊周邊景點。

文觀局也提醒，整修期間基隆塔義二路及頂樓出入口將全面封閉，建議可先參觀信二防空洞，再沿步道串聯周邊景點，規劃輕鬆散步路線。

▲崆書屋照常營業。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，基隆塔將於3月31日閉館前最後一天開放至晚間9點；崆書屋則自4月起每周二至周日9點至21點營業，信二防空洞與鷄籠中元文化館也維持既有開放時段。相關最新資訊將公布於官方網站。