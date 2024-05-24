67米「基隆塔」開箱！觀景台、天空步道賞山海景　隱藏版書屋美呆

▲新完工的「基隆塔」豎梯由防空洞改建，搭電梯可直抵高67公尺的景觀台。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／基隆報導

夏天就該往山海並陳的基隆跑！新完工的「基隆塔」豎梯由防空洞改建，搭電梯登上高67公尺的景觀台，可將基隆密密麻麻的房舍、停泊港邊的國際郵輪，甚至是遠方基隆嶼盡收眼底。同時，還有崆書屋可喝茶、遠見人文空間翻翻書，目前試營運免收費，輕鬆度過愜意的一天。

▲▼搭電梯即達67公尺高的景觀台，尖角區塊是絕佳打卡點，可將基隆山海和市景收進眼簾。（圖／記者彭懷玉攝）



「基隆塔」2023年12月啟用後蔚為話題，其外觀宛如一座橋式起重機，也有基隆豎梯之稱，符合基隆特色。方便的是，搭電梯即達67公尺高（約19樓高）的觀景台，尖角區塊是絕佳打卡點，可將基隆山海和市景收進眼簾，恣意欣賞無敵風光，將煩憂拋諸九霄雲外。

▲▼沿著又有天空步道之稱的空橋前進，會抵達主普壇，是舉辦中元祭的重要據點。（圖／記者彭懷玉攝）



沿著又有天空步道之稱的空橋前進，會抵達主普壇，是舉辦中元祭的重要據點，呈現傳統和現代並陳的氛圍。不只如此，從入口處、至高點都找得到插畫家Duncan當肯蹤跡，走到最高的觀景台，會發現當肯拿著望遠鏡看向基隆地標，為旅客們指引方向。

▲▼走到最高的觀景台，會發現當肯拿著望遠鏡看向基隆地標，為旅客們指引方向。（圖／記者彭懷玉攝）



逛累了，結合書香、茶香與美食的「崆 House K」書屋是一處絕美存在，策展人王騰崇找尋基隆在地山陰植物，以及原始木物進行現地創作，是全台唯一一間在地原生種植物最多的書屋。品嚐得到銷魂滷肉飯、魚子鮮蝦燒賣、咖啡、氣泡飲、康普茶等餐點和飲品，將配合基隆塔的開放時段營運。

▲結合書香、茶香與美食的「崆 House K」書屋是一處絕美存在，是全台唯一一間在地原生種植物最多的書屋。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，「遠見人文空間」座落於基隆塔四樓，複合式空間找得到財經企管、科學、文化、美食、商業等多元書籍，店內運用邊角區域，打造出景觀閱讀區，能一邊賞景，一邊躺臥著欣賞基隆風光，愜意得很。同時，每個月會舉辦各式藝文活動，活絡基隆藝文能量。

▲▼「遠見人文空間」座落於基隆塔四樓，店內運用邊角區域，打造出景觀閱讀區。（圖／記者彭懷玉攝）

