台中耶誕5路線！五迷必追場景、角落小夥伴點燈　海洋館換冰雪主題

▲????????????????台中耶誕嘉年華《角落小夥伴》。（圖／翻攝自Facebook／漾台中）

記者彭懷玉／綜合報導

台中全區瀰漫濃厚節慶氣息，以下整理出5條必玩耶誕路線，囊括五迷們必追的限定場景，台中耶誕嘉年華有「角落小夥伴」坐鎮，再到PARK2草悟廣場感受白色浪漫；台中海洋館則推出冰雪耶誕主題，甚至還能到谷關，親睹全台最高耶誕樹魅力，不用開車，搭公車都可以輕鬆暢遊。

▲台中公園因為你所以五球（聖誕帽版）限定登場。（圖／翻攝自Facebook／漾台中）

▲因為你所以五球（聖誕帽版）由五顆直徑5公尺巨球於台中公園亮相，也是台灣首次。（圖／翻攝自Facebook／漾台中）

五月天25周年限定場景
五月天25周年限定場景於台中亮相，台中公園「五球」巨型聖誕帽、夏綠地公園巨型五公仔、捷運松竹站、市政府站等主題車站，以及12月19日起在文化資產園區的沉浸式特展《MAYDAYLAND in Taichung》。14條彩繪公車同步上路，粉絲可完成台中專屬打卡巡禮，捕捉五月天經典瞬間。

台中耶誕嘉年華
觀旅局推薦台中冬季耶誕限定路線，首先，民眾搭乘「台灣好行11路台中時尚城中城線」順遊城中城區，從台中火車站出發，一路遊覽至綠、柳川，欣賞台中耶誕嘉年華，在草悟道（市民廣場）站下車，即可抵達PARK2草悟廣場。

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道再次回歸，加碼7米耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

勤美聖誕村
勤美草悟道串聯勤美洲際酒店、誠品、勤美術館、PARK2草悟廣場、金典綠園道等地標，以40萬顆銀白燈泡打造光之小徑，加碼7公尺高的飄雪耶誕樹，是年末儀式感十足的散步路線；11號台灣好行路線途經美食一級戰區公益路、審計新村、一中商圈等，夠逛一整天。

▲山谷燈光節,台中海洋館的水母區。（圖／台中市觀旅局提供）

台中海洋館
親子遊程推薦搭乘「台灣好行679台中活力海洋線」，因應耶誕節到來，台中海洋館換上冰雪耶誕主題，民眾在台中港旅客服務中心下車，步行至充滿耶誕氛圍的購物中心，再前往大呷麵本家、大甲鎮瀾宮，集結現代與傳統，適合闔家共遊。

山谷燈光節
若想親睹全台最高耶誕樹之姿，建議搭乘「台中觀光公車153谷關線」，晚上先在谷關泡溫泉，並欣賞谷關公園的「山谷燈光節」；兩座28公尺高聖誕樹矗立梨山賓館前，將在18日正式點燈，體驗如夢似幻的冬日耶誕氛圍，打算參加全台最高跨年「梨山跨年晚會」的民眾，也可以開始規劃行程，在高山迎接2026年第一道曙光。

▲兩座28公尺高聖誕樹矗立梨山賓館前，將在18日正式點燈。（圖／梨山賓館提供）

冬日也是走出戶外、親近自然的時節，無論到大坑步道、鐵砧山步道健行，或是潭雅神綠園道、東后豐自行車綠廊森呼吸，都能依據自身體能挑選適合的行程，享受冬日的清新風景。

關鍵字： 台中旅遊 台中耶誕 2025台中耶誕嘉年華 五月天25周年限定場景 角落小夥伴 勤美聖誕村 台中海洋館 山谷燈光節

【電鍋也能做黑糖糕！】材料攪拌進鍋蒸熟就完成

