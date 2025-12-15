黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌　12/17進駐新光A11館試營運

▲黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌「孫麵店」。（圖／取自新光三越 台北信義新天地臉書）

記者黃士原／台北報導

有「台北最難訂私廚」之稱的「喜相逢」，今年在新光三越信義新天地A11館B2打造全新品牌「孫麵店」，提供蔥油拌麵等多款麵食，12月17日起試營運，明年1月4日正式開幕。

喜相逢原本是家麵館，後來因掌廚人孫必成（孫哥）私房料理大受歡迎，轉型成為私廚，加上「科技大佬愛店」的加持，成為「台北最難訂私廚」，而廣達董事長林百里在這裡宴請黃仁勳，讓餐廳名聲更加響亮。

▲喜相逢招牌「蔥油拌麵」，以後在百貨公司美食街就吃得到。（圖／三高sir）

在新光三越力邀下，喜相逢掌廚人孫必成回歸初心，在信義新天地A11館B2打造全新品牌「孫麵店」，主要提供2款套餐，分別是蔥油拌麵、炸醬麵（售價均為320元，附一碗湯），前者是私廚的招牌菜，每日手工現做麵條搭配自製蔥油、煙燻黃金蛋；後者則是彈牙寬麵拌上炸醬與5種配料。

除了麵食套餐，孫麵店還供應多款小菜，包括紹興醉雞腿、麻辣素雞、蒜炒四季豆、煙燻黃金蛋、麻醬小黃瓜、酸辣土豆絲、麻辣花生、涼拌秋木耳、涼拌白玉苦瓜，售價50至190元。

孫麵店12月17日起試營運，明年1月4日正式開幕，地點為新光三越信義新天地A11館B2。

▲大師兄銷魂麵舖推出「麻油薑泥雞湯」系列。（圖／大師兄銷魂麵舖提供）

另外，進入冬天，「大師兄銷魂麵舖」經典「麻油薑泥」首度變身成湯品，一次推出3款新品，包括4店限定販售的「麻油薑泥雞湯」，以及板橋門市才有的「全牛無菜版本」，12月15日起正式上市。

大師兄銷魂麵舖延續「麻油薑泥」的經典配方，把濃香焙炒黑麻油搭配契作老薑製成的微辛薑泥做為主要湯底，其中「麻油薑泥雞湯」選用新鮮雞腿肉慢火燉煮，湯頭濃郁，限於芝山店、台北車站微風店、大江店及桃園機場店販售，僅桃園機場店套餐價為380元，其餘門市售328元。

▲板橋店限定的「全牛無菜」版本。（圖／大師兄銷魂麵舖提供）

「麻油薑泥牛肉湯」加入薑片、米酒、大骨慢火熬成高湯，結合鮮甜牛肉片及清爽高麗菜，全門市均有販售，桃園機場店套餐價360元，其餘門市298元；板橋店則推出限定「全牛無菜」版本，套餐售價為308元。