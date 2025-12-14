日本生甜甜圈Truffle Donut登台　首店落腳高雄「1/10開幕」

▲日本生甜甜圈Truffle Donut即將登台。（圖／取自Truffle Donut官網）

記者黃士原／台北報導

又有日本生甜甜圈品牌即將登台！發跡鳥取縣的「Truffle Donut」，目前在日本已有25家門市，接下來即將跨海來台展店，首家門市落腳高雄市苓雅區，預計明年1月10日開幕。

Truffle Donut 2022年在鳥取縣開設第1家店，至今全日本已有25家門市，每家店開幕時幾乎都會超過100人排隊，甚至有時2小時內就完全賣完。其甜甜圈使用揉入南瓜的麵糰，進行長時間發酵，口感蓬鬆且Q彈。「松露原味甜甜圈」是店裡旗艦產品，同時也是品牌名稱由來，散發芳醇的松露香氣。

▲日本生甜甜圈Truffle Donut有多種口味可選擇。（圖／取自Truffle Donut官網）

除了松露原味甜甜圈，還有原味、鮮奶油、卡士達、草莓、抹茶、巧克力、甜甜圈綜合、糖霜圈、巧克力圈及草莓圈。

Truffle Donut在日本已有25家門市，接下來也規劃進軍海外市場，日前宣布台灣首店落腳高雄市苓雅區，預計明年1月10日開幕。

▲beard papa's本月推出「蜂蜜奶油派皮」掀起搶吃潮。（圖／beard papa's提供）

另外，beard papa's蜂蜜奶油派皮自上市後在網上引發熱烈討論，不少泡芙控狂讚蜂蜜香氣十足，搭配本月的開心果、草莓內餡都有人推薦，掀起搶吃潮。有網友透露，蜂蜜奶油派皮2點半出爐，自己在2點45分幸運買到最後2個，不到20分鐘即售完。

因蜂蜜奶油派皮銷售超乎預期，再加上手工製作程序繁雜，beard papa's臉書粉專發出最新公告，表示即日起調整蜂蜜奶油派皮販售方式，出爐時間為每日下午2點、5點，且每人、每次限購2顆，如欲增加購買則需重新排隊，限量供應，售完為止。提醒微風台北車站店、台中高鐵站店無販售蜂蜜奶油派皮。