獨／曾連6年摘星Longtail明年元旦暫休　業者：這不是結束

▲Longtail明年元旦休息。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

日前讓NBA超級球星雷納德印象深刻的「Longtail」，雖然前年從米其林一星掉到入選餐廳，但仍受到許多客人喜愛，Google評論仍有4.1顆星。不過餐廳昨日突然公告，明年元旦起休息，但也提到不是結束，而是暫時停下腳步，為下一個篇章做準備。

2017年7月21日開幕的Longtail，由名廚林明健與多位股東共同創立，以法式料理為本，融入他在亞洲各地旅遊經歷及生活體驗，結合國際視野展現異國風味。除了提供跨國界當代料理，也能喝到創意調酒、精品葡萄酒及精釀啤酒，餐廳自2018年至2023年連續6年獲得米其林一星。

▲秋季新菜「沙丁魚/鴨火腿/山當歸烤鴨湯」靈感來自烤鴨夾餅。（圖／記者黃士原攝）

不過林明健與餐廳主要合夥人與新經營團隊在理念上難以達成共識，去年4月決定離開Longtail，經過半年後，餐廳聘請新任主廚陳加朗，他擅長以發酵、熟成等料理技法，將中菜風味結合西式料理手法，秋季新菜單以「酸菜魚」、「口水雞」、「烤鴨」等中菜為靈感，帶來既熟悉又令人驚喜的秋日味覺。

雖然已不是米其林一星餐廳，Longtail仍受到許多客人青睞，Google評論仍有4.1顆星，不過店家昨日在臉書粉絲專頁公告，2026年1月1日起暫時停下腳步，短暫休息。但文章同時提到，這不是結束，而是暫停片刻，「我們會繼續前進，整理呼吸、累積能量，為下一個篇章、下一個更好的Longtail做準備」。

▲蘭餐廳宣布明年1月底歇業。（示意圖／記者黃士原攝）

另外，連續8年獲得《台灣米其林指南》肯定的「Orchid蘭」餐廳，日前宣布將於2026年1月31日正式歇業。餐廳表示，「這不是結束，更像是故事來到最值得停下的篇章。我們希望為這段故事保留最美好的定格。」

「Orchid蘭」自2016年成立以來，不僅定期舉辦四手餐會，還邀請來自全球頂級餐廳的主廚進行客座，累積超過20場國際主廚活動，分別有來自米其林三星名廚Yannick Alléno、上海米其林二星喜粵8號主廚、排名「世界50最佳餐廳」第13的莫斯科「White Rabbit」主廚，在台灣餐飲界極為罕見。
 

關鍵字： 美食雲 Longtail

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【助人的默契】新竹車禍28歲女遭車壓　路人默默衝上前合力抬車

