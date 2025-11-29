ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
南港飯店牛排吃到飽再度回歸　299元可加購焗烤龍蝦

▲六福萬怡酒店牛排回歸。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

肉食主義者看過來，六福萬怡酒店大廳酒吧的牛排吃到飽活動再度回歸，即日起周一至周五供應（12/30截止），899元起就能享有牛排套餐無限續點。活動期間再加碼，每人可用299元加購半隻黑松露奶油焗烤龍蝦。

台北市南港區的六福萬怡酒店大廳酒吧爐烤曾推出牛排吃到飽，由於活動好評不斷，即日起再度回歸（12/30截止），以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味的爐烤牛排，口感軟嫩中帶有嚼勁，用餐客人可再佐以芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

▲除了牛排吃到飽，還供應歐式麵包、鮮蔬沙拉、湯品、咖啡與熱茶。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

除了牛排吃到飽，同時還供應歐式麵包、鮮蔬沙拉、湯品、咖啡與熱茶，每人再送1份哈根達斯冰淇淋。周一至周四午、晚餐及周五午餐供應，午餐899元+10%，晚餐1090元+10%。

▲爐烤美國肋眼牛排。（圖／台北萬豪酒店提供）

另外，台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽活動到12月30日，Lobby Lounge每日晚間6點至9點供應，除爐烤美國肋眼牛排主菜，還有全新BBQ豬肋排選項，讓不食牛肉的消費者也能大飽口福。此外，過往附餐品項僅供應1次，回歸後全面升級為自取餐檯無限享用，愛怎麼吃就怎麼吃。

「肉食享肋．豪吃之夜」每日限量供應，需提前一日訂位，同桌賓客需點選相同方案，每人1280元+10%，假日、連續假期不加價。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 牛排吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

