5飯店「冬日住房優惠」　華泰13坪客房4388元起、寒居贈名牌香氛

▲賦樂旅居精采客房。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

打算趁年末、春節到飯店度假民眾看過來，華泰大飯店集團今（27日）起祭出為期12天快閃優惠，旗下台北「賦樂旅居」、台北「華泰瑞舍」最低4,388元；台北時代寓所迎接開幕五周年，以「時間」為題推出春節住房專案；寒居酒店則攜手Chloé，入住贈冬季限定香氛禮，重視儀式感的旅客可參考。

▲▼華泰瑞舍Abundance Room；華泰瑞舍室內泳池。（圖／業者提供）



華泰大飯店集團

台北東區精品飯店「賦樂旅居」與中山區公寓式飯店「華泰瑞舍」、墾丁「華泰瑞苑」同步於官網推出限量快閃價，入住期間自2026年1月2日至4月30日，每日限量銷售。

賦樂旅居住一晚精采客房7,288元；華泰瑞舍則推出4,388元即可入住約13坪的Abundance Room，房內附洗烘乾設備與完整廚具，適合家庭旅遊或中長住客；墾丁「華泰瑞苑」海景客房每晚7,499元起、海悅客房8,399元起，均含兩客早餐與MU Lounge定食套餐。

▲▼「台北時代寓所」11月28日至12月2日祭出春節住房優惠，連住兩晚每晚最低5,100元起。（圖／業者提供）



台北時代寓所

「台北時代寓所」迎來開幕五周年，11月28日至12月2日期間，飯店於大廳設置五周年限定「SNAP．SMILE」拍貼機，所有入住旅客可免費拍攝一次。

自12月1日起開放預訂的《寓見新年 Lucky Stay》，適用2026年1月4日至2月28日入住，主打連住兩晚每晚最低5,100元起，並附贈 2026年馬年設計紅包袋乙組。入住期間亦可享Starbucks時代寓所店 9 折、Forest #56 室內擴香8折優惠，還能累積希爾頓榮譽客會點數。

▲▼寒居酒店燁鴞客房；入住套房贈豪華版香氛禮盒。（圖／業者提供）



寒居酒店

寒居酒店自12月1日至25日推出「冬日花漾」Chloé聯名香氛專案，依房型提供不同價值的香氛禮。入住「燁鴞客房」或「鄰鴞客房」每房6,000元+15.5％起，即贈總價值2,400元Chloé「仙境花園」身體保養組乙份，含北國雪松沐浴膠50ml、身體乳50ml與隨行香氛4ml三支。

升等入住「寧鴞套房」或「寒居套房」每房12,000元+15.5％起，可獲價值7,740元的豪華版香氛禮盒，含香氛皂100g、沐浴膠300ml、身體乳300ml，以及4ml隨行香氛五支。住房均含翌日BeGood早餐，讓旅客在香氛與聖誕氛圍中迎接新的一年。