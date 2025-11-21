ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
看菊展順便吃飯店下午茶　士林萬麗「平日4人同行1人免費」

記者黃士原／台北報導

台北年末壓軸花季「士林官邸菊展」要來了！11月28日至12月14日在士林官邸公園登場，臨近的台北士林萬麗酒店在花展期間也推出限時優惠，館內自助餐廳周一至周五下午茶享4人同行1人免費。

▲2025士林官邸菊展主題為「藝菊圓夢」。（資料照／北市公園處提供）

2025士林官邸菊展主題「藝菊圓夢」，運用大菊、中菊、小菊、大立菊、懸崖菊與造型菊等多元技法，鋪陳出一場關於夢想與堅持的花卉旅程，藉此象徵追夢的歷程，無論年齡大小，都能在花海中找回那個勇敢築夢的自己。

台北士林萬麗酒店的士林廚房在花展期間也推出限時優惠，11月28日至12月14日的周一至周五不但加開下午茶時段（原本只有周五至周日才有），還可以享有4人同行1人免費優惠（服務費另計），除了北海道生食級干貝、海膽沙拉、松葉蟹料理無限供應，多款手做蛋糕與甜點都能吃到飽。

▲饗賓餐旅「朵頤」第3家店最快年底開幕。（圖／饗賓餐旅提供）

饗賓集團旗下Semi Buffet品牌「朵頤餐廳」，去年8月雖然因為租約到期而收掉新莊店，但今年陸續有展店消息，先是有進駐宏匯廣場消息，接著則是8月正式進駐新光三越台南小北門店，昨日再傳出前往台北市的新光三越站前店設點，最快年底開幕。

今年8月重新回歸的朵頤牛排，主餐分為極饗、精選及經典三大系列，不僅焗烤龍蝦、法式羊排及炭香牛排等9款精緻海陸主餐通通千元有找，也推出全新加價雙拼組合，皆可享無限自取的豐盛百匯料理，從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza、風味主食、經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品都有。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 Buffet 吃到飽 士林廚房

