花卉試驗中心「銀杏、楓樹轉黃」茶梅也綻放　世外桃源搭車就到

▲花卉試驗中心內的黃金楓、銀杏剛轉色，展覽館斜前方的茶梅區，迎來首波「茶梅」綻放。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／台北報導

北部人免赴高山，在陽明山半山腰就有賞花秘境。花卉試驗中心內的黃金楓已轉黃，生態池畔的10株銀杏也剛轉色，展覽館斜前方的茶梅區，迎來首波「茶梅」綻放，猶如世外桃源的賞花秘境，搭公車即能抵達。

陽明山花卉試驗中心迎接最美秋景，黃金楓與銀杏紛紛換新裝。園區表示，首先，分布於入口處步道旁以及綠化教室對面，分別有2處黃金楓（黃金槭）區域，雖然不像滿山楓林般壯闊，但也呈現靜謐而詩意的風景，深受遊客喜愛。

▲▼花卉試驗中心是北部少數能見到銀杏群植的地點，其內的銀杏剛轉色。（圖／公園處提供）

花卉試驗中心是北部少數能見到銀杏群植的地點，每到秋季，葉片逐漸轉為金黃色，是攝影者取景的焦點。園區說，銀杏可透過種子或扦插繁殖，但因以種子繁殖需20-30年才會結果，亦名「公孫樹」，意指祖父栽種，孫子才能收穫之意。

▲▼展覽館斜前方的茶梅區，迎來首波「茶梅」綻放。（圖／公園處提供）

而在茶梅區內，粉嫩茶梅也如期綻放。花卉試驗中心主任林育正表示，最早迎來花期的是「茶梅」，走入茶梅花間，可聞到淡雅清香，帶來冬日特有的沉靜與溫暖。林育正說，茶梅與茶花最大的不同在於落花方式，茶花多整朵掉落，而茶梅則以片片花瓣輕落，呈現優美的意境。

但因陽明山區道路狹窄、停車空間有限，建議賞花客多利用大眾運輸上山。可搭乘公車260、303、紅5、小15、681，或皇家客運金山線（1717），於「山仔后派出所站」下車，往下山方向步行約 5 分鐘即可抵達。

花卉試驗中心
地點：台北市士林區仰德大道4段175巷32號
開放時間：周一至周日 08:00-17:00

