「台南萬楓酒店」落腳善化南科　最快2028完工營運

▲▼京都天橋立萬楓酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲萬楓酒店客房示意圖，非本文提及酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

又有新的萬豪集團酒店品牌進駐台南！由興松建興業股份有限公司攜手萬豪集團，在台南科學園區打造「萬楓酒店」，今（18日）舉行動土典禮，預計最快2028年完工營運。

▲▼台南萬楓酒店動土典禮。（圖／台南市政府提供）

▲台南萬楓酒店今天舉辦動土典禮。（圖／台南市政府提供）

全新「台南萬楓酒店」緊鄰台南科學園區核心區域，位於善化區善美大道與善福二路口，規劃地上11層、地下2層，客房總數約168間，且周邊生活機能完善，未來可望成為園區企業商務旅客與觀光旅遊住宿的重要選擇。

台南市政府表示，台南不僅是文化古都，更是兼具科技、觀光與宜居特質的城市，此次萬豪萬楓酒店的落腳，不僅象徵國際旅宿集團對臺南市場的高度信任，也將完善科學園區周邊的住宿供給，提升城市整體國際能見度與觀光接待量能。

▲▼台南Signia by Hilton酒店。（圖／福泰飯店集團提供）

▲「台南Signia by Hilton酒店」由原本台南大億麗緻酒店改建。（圖／福泰飯店集團提供）

而福泰飯店集團也攜手希爾頓集團，在台南打造亞洲首間「Signia by Hilton酒店」，酒店預計於2026年正式開幕，為台南提供國際奢華旅宿新選擇。

Signia by Hilton 為希爾頓旗下新世代高端酒店品牌，主打「親近卻不失奢華」同時充滿能量與文化張力，融合現代設計美學與社交能量，也針對商務會議、獎勵旅遊與高端休閒市場（MICE）打造，提供結合社交、商務與生活方式的全方位住宿體驗。

▲▼台南Signia by Hilton酒店。（圖／福泰飯店集團提供）

▲台南Signia by Hilton酒店模擬圖。（圖／福泰飯店集團提供）

台南Signia by Hilton過去為台南大億麗緻酒店，由福泰飯店集團接手後重新改造與擴建，未來由希爾頓集團管理。館內規劃344間客房、560坪會議與宴會空間，並設有全日餐廳、水療中心、室內游泳池、健身中心與 Club Signia 專屬會所等設施。

設計則融入台南在地文化意象，例如鐵花窗、老屋花磚等元素，延續福泰飯店集團的設計精神，結合國際精品飯店的現代感，未來在餐飲、活動方面也計畫融入在地元素。

關鍵字： 台南萬楓酒店 台南旅遊 飯店旅館 萬豪集團 星級飯店 台南科學園區

【居然是倒車入庫】原來花園鰻是自己倒退鑽進沙裡的啦XD

台南萬楓酒店今動土　2028開幕

