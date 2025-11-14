ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐　大嗑A5和牛、鱈場蟹和龍蝦

▲▼晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻農曆馬年春節九天連假商機，晶華國際酒店集團旗下溫泉品牌「晶泉丰旅」即日起開放「晶馬迎春・丰年納福」住房專案訂房。礁溪與北投兩館分別規劃「一泊一食」與「一泊二食」方案，雙人同行每房每晚最低1萬1800元起，早鳥預訂一泊一食方案除享優惠價格，再送價值逾千元頂級燕窩。

▲▼晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲過年入住就送鱈場蟹龍蝦海陸鍋物套餐。

礁溪晶泉丰旅一泊二食方案贈送館內餐廳「三燔礁溪」的「除夕團圓鱈場蟹龍蝦海陸鍋物套餐」，主餐可從龍膽石斑、干貝、龍蝦等海鮮，以及美國肋眼牛排、去骨牛小排、伊比利豚、台灣黑豬等肉品中四選一或二。除夕至初二套餐加碼日本A5和牛與鱈場蟹腳入菜，雙人同行每晚最低1萬6600元起。

▲▼晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲北投晶泉丰旅客房示意圖。

北投晶泉丰旅一泊二食結合「三燔北投」的節慶盛宴，除夕至初二推出「海陸極饗宴」主餐供應日本鹿兒島A5和牛沙朗搭配海鮮盛合，除夕夜再加碼特選波士頓螯龍蝦，雙人同行每晚最低2萬6600元起。凡於12月12日前預訂晶泉丰旅過年一泊一食住房專案，每房可獲贈頂級燕窩禮盒一組。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

而宜蘭綠舞國際觀光飯店則宣布，凡於11月30日前持旅展券完成預訂，並於2026年1月31日前入住，入住豪華湖畔Villa即贈「玥房型住宿券」一張，並享旺日免加價、大旺日加半價；周一至周四入住再享黑RURU CAFÉ人氣咖啡廳、擼LALA Sweets撸貓下午茶或日式味噌小火鍋午餐三選一，若安排三天兩夜，還加贈午餐小火鍋。

其中最受矚目的豪華庭園Villa與豪華湖畔Villa更祭出旅展獨家優惠，贈送二人免費入住，再享日式體驗五選二及虛擬高爾夫。周一至周四入住再加贈經典三選一。

關鍵字： 飯店旅館 度假旅館 宜蘭旅遊 礁溪旅遊 優惠快訊 住宿優惠 飯店優惠 礁溪晶泉丰旅 北投晶泉丰旅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

推薦閱讀

大亨堡加可樂果、卡迪那　隱藏吃法公開

大亨堡加可樂果、卡迪那　隱藏吃法公開

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

499元爽嗑8款肉肉＋哈根達斯生啤暢飲

499元爽嗑8款肉肉＋哈根達斯生啤暢飲

東京三明治名店「Ginza Sand」11/20快閃晶華

東京三明治名店「Ginza Sand」11/20快閃晶華

加拿大航空機票85折起　免費中停日韓

加拿大航空機票85折起　免費中停日韓

萬元就能住文華東方酒店17坪客房

萬元就能住文華東方酒店17坪客房

搬離城市走進離島！自給自足開隱世餐廳

搬離城市走進離島！自給自足開隱世餐廳

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

桃園深夜鐵板燒「現炒青菜」免費續！

桃園580元羊肉爐吃到飽！

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店開幕

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

北海道名店「SOUP CURRY KING」登台

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

飯店、樂園「普發萬元專案」34折起

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

大亨堡加可樂果、卡迪那　隱藏吃法公開

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

499元爽嗑8款肉肉＋哈根達斯生啤暢飲

東京三明治名店「Ginza Sand」11/20快閃晶華

加拿大航空機票85折起　免費中停日韓

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366