過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐　大嗑A5和牛、鱈場蟹和龍蝦

▲礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻農曆馬年春節九天連假商機，晶華國際酒店集團旗下溫泉品牌「晶泉丰旅」即日起開放「晶馬迎春・丰年納福」住房專案訂房。礁溪與北投兩館分別規劃「一泊一食」與「一泊二食」方案，雙人同行每房每晚最低1萬1800元起，早鳥預訂一泊一食方案除享優惠價格，再送價值逾千元頂級燕窩。

▲過年入住就送鱈場蟹龍蝦海陸鍋物套餐。



礁溪晶泉丰旅一泊二食方案贈送館內餐廳「三燔礁溪」的「除夕團圓鱈場蟹龍蝦海陸鍋物套餐」，主餐可從龍膽石斑、干貝、龍蝦等海鮮，以及美國肋眼牛排、去骨牛小排、伊比利豚、台灣黑豬等肉品中四選一或二。除夕至初二套餐加碼日本A5和牛與鱈場蟹腳入菜，雙人同行每晚最低1萬6600元起。

▲北投晶泉丰旅客房示意圖。

北投晶泉丰旅一泊二食結合「三燔北投」的節慶盛宴，除夕至初二推出「海陸極饗宴」主餐供應日本鹿兒島A5和牛沙朗搭配海鮮盛合，除夕夜再加碼特選波士頓螯龍蝦，雙人同行每晚最低2萬6600元起。凡於12月12日前預訂晶泉丰旅過年一泊一食住房專案，每房可獲贈頂級燕窩禮盒一組。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

而宜蘭綠舞國際觀光飯店則宣布，凡於11月30日前持旅展券完成預訂，並於2026年1月31日前入住，入住豪華湖畔Villa即贈「玥房型住宿券」一張，並享旺日免加價、大旺日加半價；周一至周四入住再享黑RURU CAFÉ人氣咖啡廳、擼LALA Sweets撸貓下午茶或日式味噌小火鍋午餐三選一，若安排三天兩夜，還加贈午餐小火鍋。

其中最受矚目的豪華庭園Villa與豪華湖畔Villa更祭出旅展獨家優惠，贈送二人免費入住，再享日式體驗五選二及虛擬高爾夫。周一至周四入住再加贈經典三選一。