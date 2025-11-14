加拿大航空飛北美85折起　台灣人免費中停日韓、一票玩4國

▲加拿大航空。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

看好2026年世界級足球賽事熱潮，加拿大航空宣布推出「2026 北美全航線促銷」活動，即日起至11月23日止，透過官網或指定旅行社，購買2026年7月18日前台灣出發，經由亞洲各轉機點至加拿大及北美城市的機票，可享優惠85折起，最低未稅價1萬7144元起就可搭乘。若是選擇經由日本、韓國轉機，還可享「免費中停優惠」，等於一張機票最多可暢遊4個國家。

加拿大航空表示，此次促銷台灣旅客可透過雄獅、可樂、東南、山富、易飛、易遊網、燦星、良友、五福、永盛等指定旅行社，購買從台灣出發，經香港、日本、韓國、新加坡、曼谷、上海等亞洲轉機點轉機至北美的機票。

▲經濟艙空間。

選擇於日韓做停留，加拿大航空更加碼推出「免費中停優惠」，一張機票最多可暢遊4個國家或城市。以「台北—東京—溫哥華—洛杉磯—首爾—台北」為例，旅客即可一次體驗亞洲與北美的多城市旅程。

同時，旅客搭乘加航正班機經由溫哥華、多倫多或蒙特婁轉機前往加國其他目的地或美國，還可享有包含「美國預先通關（U.S. Preclearance）」等加航專屬轉機服務，行李直掛目的地、旅程中無需提領行李，省下排隊時間。

▲加拿大航空今年起於所有北美航段經濟艙全面提供免費啤酒、葡萄酒。

為持續升級旅客體驗，加拿大航空今年起於所有北美航段經濟艙全面提供免費啤酒、葡萄酒，以及加拿大知名品牌TWIGZ、Leclerc Celebration小點心，讓旅客在高空中也能享受道地的加拿大風味。

加入Aeroplan忠誠計畫的會員，除了於機上可享有免費傳送文字訊息的服務，還可於加拿大、美國、墨西哥及加勒比海航段免費使用Wi-Fi，國際線免費Wi-Fi服務則預計於2026年啟用。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲日本越洋航空明年將開飛「台北－沖繩那霸」。（圖／翻攝自日本航空臉書專頁）

而日本航空集團旗下的日本越洋航空（Japan Transocean Air，簡稱 JTA）正式宣布，將於2026年2月3日開航首條國際定期航線「台北－沖繩那霸」，這也是該航空公司自成立以來首次跨出台日航線營運，機票將於12月3日早上10點正式開賣。

根據JTA公布的資訊，「台北－沖繩那霸」採737-800機型執飛，每天都提供來往航班。去程航班自台北桃園機場上午10:00起飛，當地時間12:30 抵達那霸；回程航班則於日本當地時間上午8:00自沖繩出發，台灣時間8:45抵達桃園。此航班時段兼顧旅客往返雙地的彈性安排，也方便轉乘日本國內線。

▲日本越洋航空的鯨鯊彩繪機。（圖／翻攝自日本航空臉書專頁）

機上服務方面，分為豪經艙與經濟艙，所有旅客均享有機上免費Wifi、USB Type-A與USB Type-C充電插座，且享有每人2件23公斤免費托運行李額度，並依據艙等不同提供有果汁與啤酒飲品服務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

此次開航不僅象徵日本越洋航空正式邁向國際市場，也將為台灣旅客前往沖繩增添全新選擇。機票將於 2025 年12月3日上午10點正式開賣，航班營運仍須經相關主管機關核准，實際時刻可能依最終公告調整。