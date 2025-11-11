ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

▲▼Mister Donut今年首度攜手美國百年經典巧克力品牌「HERSHEY’S好時」推出「濃郁可可季」，一共打造10款聯名新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲4家甜點雙11優惠。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

雙11甜點優惠，BAC今（11）日巧克力蛋糕買3送3，PAUL則推出草莓千層派買1送1。另外，Mister Donut甜甜圈也有期間限定買5送1。 《ETtoday新聞雲》整理以下優惠，供讀者參考。

▲▼PAUL草莓千層派。（圖／PAUL麵包甜點沙龍提供）

▲PAUL草莓千層派今天買1送1。（圖／PAUL提供）

●BAC
BAC全門市今日祭出「巧克力蛋糕買3送3」，凡購買3顆6吋高蛋即送3顆3.5吋蛋糕，特價2640元，會員每人限購1組；官網則推出任選一款6吋蛋糕現折111元。

●PAUL Taiwan
PAUL全門市今日「草莓千層派買1送1」，現省300元，每人每次限購2組，不提供電話與線上預訂，草莓千層派出爐時段依各店公告為準，數量有限、售完為止。

●Mister Donut
Mister Donut全門市至11月16日前有「甜甜圈買5送1／買6送2」，購買甜甜圈須內含1款指定品項，包括HERSHEY’S生可可波堤、HERSHEY’S濃厚可可派、白可可脆脆巧克力波堤、焦糖雙色巧克力波堤、濃醇豆香波堤、北海道雙色乳酪瑪芬、雞蛋沙拉船長、日式咖哩乳酪船長任選，以價低者優先贈送，各門市數量有限、售完為止。

●COLD STONE
COLD STONE全台直營門市即日起至11月13日祭出「大杯冰淇淋買1送1」，優惠不含脆餅、桶裝、濃霜淇淋，價低者為贈送品項。目前最新口味為人氣回歸芋頭牛奶冰淇淋以及極濃巧克力冰淇淋。

關鍵字： 美食情報 美食雲 雙11 甜點.優惠 買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

