花蓮太魯閣晶英酒店雙11優惠　入住送早餐、紅白酒暢飲

▲▼花蓮太魯閣晶英酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮太魯閣晶英酒店無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

振興一萬元發放在即，恰逢雙十一檔期優惠，花蓮太魯閣晶英酒店從今（11日）起至11月17日為止推出「1111住房快閃專案」，雙人入住山嵐客房一泊一食7999元起，行館儷人客房一泊一食優惠價1萬1999元起，適用入住日為11月13日起至2026年1月31日為止。

此次業者推出「1111住房快閃專案」，可以選擇舒適溫馨的山嵐客房，並享有衛斯理餐廳早餐、客房迷你飲品吧、16:30-17:30大廳藝廊social hour微醺蒔光。

▲▼太魯閣晶英酒店推出寵物專案。（圖／業者提供）

▲行館客房示意圖。（圖／業者提供）

若入住行館儷人客房，則可任選交誼廳早餐或衛斯理餐廳早餐，並贈送客房迷你飲品吧，以及交誼廳軟性飲品、紅白酒暢飲、午茶輕食點心。入住房客均可免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施，並參與各式符合永續旅遊的手作DIY課程。

預訂「1111住房快閃專案」並入住三天二夜以上的旅人，可享沐蘭SPA任一全身按摩療程 9折優惠，透過專業療程釋放壓力，讓疲憊的身心獲得滋養。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼花蓮福容大飯店海景家庭客房。（圖／業者提供）

▲花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

花蓮福容大飯店趁著普發一萬，加上適逢15周年慶，推出「一起五夠嗨！花蓮福容15週年慶」專案，即日起至明年1月31日為止，兩人成行入住市景客房2340元起，周五、周日限量不加價，再加贈下次入住三折券、無動力單車3小時及SPA課程500元抵用券。

