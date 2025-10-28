住台南2飯店送奇美埃及展門票　再送餐飲抵用券、訂高鐵票78折

▲捷絲旅台南虎山館家庭房。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

明年度最受矚目的台南奇美博物館國際特展《埃及之王：法老》，開賣首日10萬張早鳥票一小時內搶購一空，讓許多沒買到票的網友哀嘆比韓星演唱會還難搶。捷絲旅台南虎山館就從即日起至明年12月底推出專屬住房專案，入住指定方案就送免預約入場的特展門票4張。

▲入住送埃及特展門票外，也送餐飲抵用券。

捷絲旅台南虎山館的「埃及法老．千年秘旅住房專案」兩天一夜每晚4999元起，提供四人家庭房型3選1，旅客可依喜好選擇「鼓趣客房」、「鼓迎家庭客房」或「鼓欣家庭客房」，並於入住時領取埃及特展實體門票，平日入住再贈500元捷食藝餐飲抵用券，可折抵早餐或館內餐飲，另加購高鐵票可享最低78折起優惠。

贈送的門票於展覽期間內皆可使用，無需預約日期，入館時依現場人流安排進場。門票適用於每周一、周二、周四至周日，周三、休館日及館方另行公告之活動日除外，展覽詳情請參閱奇美博物館官網公告為準。

▲《埃及之王：法老》特展將於明年在台南奇美博物館登場。

《埃及之王：法老》特展由台南奇美博物館與大英博物館聯手策畫，為史上來台規模最大、文物最珍稀的埃及古文明展。展覽以七大主題探索法老的多重面貌，精選280件橫跨三千年的珍貴古物，包含陪葬珍品、巨石雕像及金飾珠寶等，完整呈現古埃及的權力象徵與藝術之美，帶領觀眾深入了解世界最偉大的文明之一，揭開神祕而壯麗的千年面紗。

▲台南晶英酒店也推出專屬住房專案，入住就可免費獲得特展門票。（圖／業者提供）

台南晶英酒店也推出「晶奇盛典 ‧法老降臨」住房專案，即日起開賣，四人成行每人2222元起，不僅可提前確保特展免預約門票到手，還可獲贈五星主廚特製的古埃及造型巧克力。

此次台南晶英結合住宿推出「晶奇盛典 ‧法老降臨」四人住房專案，每晚8888元起，入住賓客可悠閒享用ROBIN’S西式自助式早餐、或嚐鮮全新「府城茶樓」經典港點，接著再憑專案附贈的特展免預約門票（周三休館不適用）前往看展，不同於一般需預約票種，讓行程更添彈性。上述專案平日周一至周四入住另享房型升等，每房再贈點心房主廚廖楷平精心打造、金碧輝煌的古埃及造型巧克力。

▲台南遠東香格里拉推出線上旅展。（圖／業者提供）

台南遠東香格里拉飯店則從即日起推出「2025線上旅展」，並推出住宿券最低下殺21折起、餐飲優惠最低76折起。住宿方面，飯店主打5大超值雙人住宿券，包括「豪華閣尊榮客房平日住宿乙晚含豪華閣貴賓廊權益」兩張券組，原價4萬1580元下殺至1萬元，一人僅需2500元即可享受貴賓廊早餐、下午茶與雞尾酒等禮遇。

▲飯店客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，今年首度推出「特選尊榮客房雙人住宿乙晚含早餐」五張券組，周末也適用，優惠價2萬9995元，一人約3000元即可入住。針對平日旅遊市場，飯店推出「特選尊榮客房平日住宿乙晚含早餐」與「尊榮客房平日連續住宿兩晚不含早餐」等方案，平均每人每晚最低1800元。而「雅仕套房平日住宿乙晚含豪華閣貴賓廊權益」住宿券則以6000元優惠價體驗27坪一房一廳空間及貴賓禮遇。

▲豪華閣貴賓廊。（圖／記者蔡玟君攝）

餐飲方面，飯店同步推出七款餐飲優惠券，為企業與家庭聚餐市場提前暖身。聚餐首選的「遠東Café」自助餐廳推出午餐、晚餐與早餐多種套券組，消費者可依需求選擇平假日券別，平均每人最低600元起。中餐廳「醉月樓」則主打「一鴨三吃饗樂券」組，平均每券2800元即可品嚐經典片皮鴨三吃。