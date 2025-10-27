Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」復刻回歸　加碼吃限量新口味

▲Krispy Kreme超人氣「烤布蕾甜甜圈」回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」去年超夯「烤布蕾甜甜圈」宣布強勢回歸，選用經典美式甜甜圈結合香脆烤布蕾，香氣十足，今年更推出限量新口味「香檸烤布蕾」，以鬆軟夾心貝搭配薄脆糖衣、檸檬卡士達，11月1日起至11月16日限時限量開賣，每日售完為止。

▲烤布蕾甜甜圈內餡是牛奶卡士達。

▲今年加碼推出全新「香檸烤布蕾」。

Krispy Kreme超人氣「經典烤布蕾甜甜圈」復刻回歸，以美式經典甜甜圈結合法式香脆烤布蕾，手工炙燒出焦糖脆皮口感，再搭配滑順牛奶卡士達內餡。

今年加碼推出全新「香檸烤布蕾」，美式鬆軟夾心貝表面是現烤薄脆糖衣，內餡結合檸檬卡士達，更添酸甜滋味，2款售價皆為60元。烤布蕾系列每人單筆限購12顆，提醒香檸烤布蕾僅於每周三、六販售。

烤布蕾系列販售門市包括板橋、美麗華、新光A8、南港環球、裕隆城、桃園長庚、桃園遠百、新竹SOGO。

▲買任一烤布蕾甜甜圈搭配大杯飲品可現折15元。

為歡慶新品上市，至10月31日前加入官方LINE好友可於上市日領取新品券，開賣首3日凡購買內含2顆烤布蕾甜甜圈的6入禮盒，可享優惠價286元；至11月16日前購買任一烤布蕾甜甜圈搭配大杯飲品則可現折15元。

▲Mister Donut找來「雷神巧克力」推出3款聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

另外，甜甜圈品牌「Mister Donut」最新口味則找來日本「雷神巧克力」合作，聯手推出3款限定甜甜圈，「黑雷神巧克力波堤」選用Q彈巧克力波堤搭配黑可可醬，中心夾層搭配豐富餅乾粒增添口感，最後灑上金色糖片。

「粉紅雷神波堤」同樣使用波堤沾上酸甜草莓可可醬，再結合脆口餅乾，最後灑上細緻糖粉；「白雷神歐菲香」則是歐菲香與白可可沾醬的組合，呈現出白雷神巧克力的奶香，3款甜甜圈售價皆為65元。