BAC秋季限定「茶金蒙布朗」復刻回歸　吃得到雙茶餡+栗子泥

▲BAC秋日爆限定「茶金蒙布朗」復刻回歸。（圖／BAC提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」秋季熱銷「茶金蒙布朗」今年復刻再回歸，選用日式抹茶+鐵觀音雙茶結合香甜栗子，即日起限時限量販售至11月30日。另外，哈根達斯「烤冰淇淋堡」近日也推出「自由配」組合，開放冰淇淋、佐料、內餡自由搭配。

▲茶金蒙布朗選用可可戚風蛋糕搭配抹茶餡、栗子泥。

BAC「茶金蒙布朗」回來了，選用可可戚風蛋糕層層堆疊靜岡抹茶+鐵觀音製成的內餡，最上層再鋪上滿滿細緻栗子泥，每一口都能吃到微苦茶韻及香甜栗香，頂層還吃得到栗子，3.5吋售價550元，至10月26日前則可享嚐鮮價499元，數量有限、售完為止。

▲哈根達斯烤冰淇淋堡推出自由配組合。（圖／哈根達斯提供）

甜點控也不能放過哈根達斯的「烤冰淇淋堡」，近日推出「自由配」組合活動，基底為鬆軟香甜的布里歐麵包，內餡可任選一球冰淇淋（全系列口味皆適用），再佐以香濃巧克力風味淋醬或酸甜草莓醬（2選1），最後點綴Q彈棉花糖、香脆堅果仁或鮮凍草莓粒（3選1），單入售價189元，即日起加入官方LINE綁定會員可享2入特價299元。

同步精選3款人氣推薦組合，包括濃郁系「淇淋巧酥冰淇淋+巧克力風味淋醬+棉花糖」、酸甜夢幻「草莓冰淇淋+草莓醬+鮮凍草莓粒」、以及堅果莓果交織的「開心果冰淇淋+草莓醬+碎堅果仁」。