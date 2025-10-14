金山國際五星溫泉酒店要開了！官方徵「試住員」逾6千人搶報名

▲位於金山的「新北北海溫泉洲際酒店」要開幕了，目前正在徵試住員。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

位於金山的「新北北海溫泉洲際酒店」要開幕了！業者昨（13日）於官方粉專上徵試住員，日期就在11月3日至9日之間的一天，引來網友紛紛敲碗「期待～報名+1」、「什麼時候開幕？」，不到一天時間已有逾6千人留言想體驗。

IHG®洲際酒店集團日前證實，「新北北海溫泉洲際酒店」預計在今年底開幕，如今終於傳出好消息。業者於官方粉專上宣布，將在開幕前招募試住員，需年滿18歲，並於11月3日至9日之間的一天入住配合，目的是為服務校準與體驗優化。

▲140坪的大眾湯區寬敞舒適。（圖／業者提供）

業者說明，通過資格審核者列入名單，採公開抽選，中選者可享「免費一泊一食」雙人試住。入選將於10月22日以 Email 通知；須於10月24日中午12:00前回覆確認，逾期由備取遞補，即日起開放報名，10月19日23:59報名截止。消息一分享，引來逾5千個讚、6千則留言，網友熱烈回覆「報名+1」，顯見民眾對金山即將誕生國際級五星溫泉飯店深感期待。

「新北北海溫泉洲際酒店」是一家擁有天然溫泉的國際品牌酒店，211間客房皆配備專屬溫泉池、頂樓還有俯瞰海景的戶外溫水泳池，客房設計以和洋禪風結合大地色系，基礎房型15坪起跳，寬敞空間規劃沙發區、多媒體電視系統；因應減塑環保意識，在每間客房皆裝置專屬的冷熱飲水機。且每間客房都有陽台，可以遠眺陽明山層層山巒。