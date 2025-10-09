ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

牛肉麵買一送一　台北中山區星級飯店優惠連推70天

▲台北中山區星級飯店牛肉麵買一送一。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店牛肉麵買一送一。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧10月13日起至12月21日，經典原味「逸林牛肉麵」全面買一送一，不分內用外帶。

用牛肉麵闖出名號的台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧，招牌「逸林牛肉麵」（580元+10%），以牛骨、蘿蔔、洋蔥、草果、桂枝、乾辣椒與手工辣黑豆瓣醬等食材熬製湯底，滷製90分鐘的牛腱與牛筋，口感軟嫩滑順，搭配Q彈滑順的手工拉麵，以及青花椒、辣椒乾、辣椒籽、大蒜、洋蔥等辛香料炒製而成的秘製辣醬。

▲台北中山區星級飯店牛肉麵買一送一。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

▲開膛破肚牛雜麵。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

以萬聖節為靈感而研發的期間限定新品「開膛破肚牛雜麵」（620元+10%），持續販售至10月31日，大腸頭與牛筋軟嫩卻不失嚼勁，搭配Ｑ彈的蜂巢肚（金錢肚）、爽脆的毛肚（牛百葉）、鬆軟綿密的豬血糕，以及較為少見、脆中帶韌的牛套腸。

每年都會推出牛肉麵優惠的La Salle森酒吧，今年活動從10月13日起至12月21日，連續70天經典原味「逸林牛肉麵」買一送一，不分內用外帶。（贈送那碗仍須收取原價10%的服務費）。

▲樂麵屋原味豚骨拉麵。（圖／豆府集團提供）

另外，日式拉麵品牌「樂麵屋」10月10日進駐汐止遠雄廣場，除了當天原味豚骨拉麵10元的限量優惠外，全台門市推出同慶活動，10月14日至16日，姓名中有「秋」字，任點一碗拉麵，即可用99元加購「田園交響曲醬油拉麵」，以原價260元計算約38折。

2006年創立的樂麵屋，是台灣首家讓客人選擇自己喜歡口味的拉麵店，可以自行決定麵條粗細與硬度、湯頭濃度，希望讓客人吃完之後覺得滿足又幸福，主要為豚骨拉麵，但有原味、醬油、辣味、焦蔥等多種口味，價格230元起。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 牛肉麵 買一送一

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

推薦閱讀

台灣首入選《米其林星鑰》4酒店奪一星

台灣首入選《米其林星鑰》4酒店奪一星

統一「翻轉布丁」來了！7-11公布售價18元

統一「翻轉布丁」來了！7-11公布售價18元

青森弘前城天守閣11月底起暫停參觀

青森弘前城天守閣11月底起暫停參觀

晶華線上旅展「3000元住宿券」首賣

晶華線上旅展「3000元住宿券」首賣

台北中山區星級飯店牛肉麵買一送一

台北中山區星級飯店牛肉麵買一送一

和平島「島嶼生活節」10/18登場

和平島「島嶼生活節」10/18登場

台北復古調酒咖啡廳藏身民宅！

台北復古調酒咖啡廳藏身民宅！

「Bon Pain麵包祭」10/25登場　

「Bon Pain麵包祭」10/25登場　

長榮文苑酒店南洋風味饗宴開幕

長榮文苑酒店南洋風味饗宴開幕

會安古鎮最美河畔奢華酒店開箱

會安古鎮最美河畔奢華酒店開箱

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北萬豪酒店線上旅展登場

「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕

嘉義「新港海賊庄休閒農場」開幕

三峽荒郊野外吃土雞！

「2025新北耶誕城」11/14開城

CoCo限時1天珍奶買1送1

會安古鎮最美河畔奢華酒店開箱

「華航全航線65折」只賣到10/16

旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」再加碼

新北河濱「4處台灣欒樹」轉黃中

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

台灣首入選《米其林星鑰》4酒店奪一星

統一「翻轉布丁」來了！7-11公布售價18元

青森弘前城天守閣11月底起暫停參觀

晶華線上旅展「3000元住宿券」首賣

台北中山區星級飯店牛肉麵買一送一

和平島「島嶼生活節」10/18登場

台北復古調酒咖啡廳藏身民宅！

「Bon Pain麵包祭」10/25登場　

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366