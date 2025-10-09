牛肉麵買一送一　台北中山區星級飯店優惠連推70天

▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店牛肉麵買一送一。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧10月13日起至12月21日，經典原味「逸林牛肉麵」全面買一送一，不分內用外帶。

用牛肉麵闖出名號的台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧，招牌「逸林牛肉麵」（580元+10%），以牛骨、蘿蔔、洋蔥、草果、桂枝、乾辣椒與手工辣黑豆瓣醬等食材熬製湯底，滷製90分鐘的牛腱與牛筋，口感軟嫩滑順，搭配Q彈滑順的手工拉麵，以及青花椒、辣椒乾、辣椒籽、大蒜、洋蔥等辛香料炒製而成的秘製辣醬。

▲開膛破肚牛雜麵。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

以萬聖節為靈感而研發的期間限定新品「開膛破肚牛雜麵」（620元+10%），持續販售至10月31日，大腸頭與牛筋軟嫩卻不失嚼勁，搭配Ｑ彈的蜂巢肚（金錢肚）、爽脆的毛肚（牛百葉）、鬆軟綿密的豬血糕，以及較為少見、脆中帶韌的牛套腸。

每年都會推出牛肉麵優惠的La Salle森酒吧，今年活動從10月13日起至12月21日，連續70天經典原味「逸林牛肉麵」買一送一，不分內用外帶。（贈送那碗仍須收取原價10%的服務費）。

▲樂麵屋原味豚骨拉麵。（圖／豆府集團提供）

另外，日式拉麵品牌「樂麵屋」10月10日進駐汐止遠雄廣場，除了當天原味豚骨拉麵10元的限量優惠外，全台門市推出同慶活動，10月14日至16日，姓名中有「秋」字，任點一碗拉麵，即可用99元加購「田園交響曲醬油拉麵」，以原價260元計算約38折。

2006年創立的樂麵屋，是台灣首家讓客人選擇自己喜歡口味的拉麵店，可以自行決定麵條粗細與硬度、湯頭濃度，希望讓客人吃完之後覺得滿足又幸福，主要為豚骨拉麵，但有原味、醬油、辣味、焦蔥等多種口味，價格230元起。