基隆島嶼生活節10/18登場！吹海風聽音樂、逛市集　還有夕陽BBQ

▲和平島「島嶼生活節」10/18登場。（圖／北觀處提供）

▲「2025島嶼生活節」將於10月18日至19日在基隆和平島地質公園登場。（圖／北觀處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

「2025島嶼生活節」將於10月18日至19日在基隆和平島地質公園登場，今年以「海島連結」跨國文化為主題，邀請來自韓國、菲律賓等國樂團開唱，還有40個品牌市集進駐、BBQ之夜，民眾可以徜徉秋日海風中，體驗音樂、美食、市集與藝術交織的愜意氛圍。

▲和平島「島嶼生活節」10/18登場。（圖／北觀處提供）

▲▼菲律賓的樂團 Lola Amour；台灣新世代的獨立樂團「憂憂」。

▲和平島「島嶼生活節」10/18登場。（圖／北觀處提供）

「2025島嶼生活節」規劃4大亮點主題，分別為「海島開唱」、「海見團烤」、「海島市集」、「冬島共攝」豐富旅人的秋日行程。「海島開唱」將於沙灘舞台登場，卡司陣容包括菲律賓多元搖滾樂團「Lola Amour」、來自韓國的音樂人Jacqui、台灣樂團「河豚子」及具代表性的音樂創作者「Skip skip ben ben」、「憂憂」與「Cold dew」等。

▲和平島「島嶼生活節」10/18登場。（圖／北觀處提供）

▲「海島市集」則聯手POPUPASIA® × 有趣市集，集結超過40個特色品牌可逛。

「海島市集」則聯手POPUPASIA® × 有趣市集，集結超過40個特色品牌，從基隆在地青年設計、台灣離島特色，到亞洲各國創意手作與美食，讓和平島成為跨國文化交流的舞台，其中包含泰國手作品「Milala Handmade」、「Feel Youth」及「Duang.Kham」等。喜歡異國美食的也不能錯過「越太太」的道地越南料理。此外，活動兩日皆於晚間6點後開放現場購買星光票，票價60元可全額折抵市集攤位消費，讓民眾輕鬆體驗夜間氛圍。

▲和平島「島嶼生活節」10/18登場。（圖／北觀處提供）

▲「海見團烤」攜手國際戶外烤具品牌O-GRILL，以低煙環保爐具結合在地食材，打造永續海味饗宴。

活動也特別推出「海見團烤」，攜手國際戶外烤具品牌O-GRILL，以低煙環保爐具結合在地食材，打造永續海味饗宴。在夕陽餘暉下，與親友一同享受Chill的海邊聚餐時光。11月開始，「冬島共攝 Winter Lens」將邀請國內外攝影師駐村和平島，捕捉基隆冬日獨有的海洋光影；11月時，遊客能透過網路票選出和平島冬季最佳風貌。

▲和平島地質公園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲和平島地質公園夕陽絕美。（圖／記者彭懷玉攝）

因應活動人潮，主辦單位特別規劃交通接駁服務，民眾可將車輛停放於外圍停車場，或搭乘大眾運輸工具至基隆火車站，再轉乘接駁車前往和平島地質公園（約15至30分鐘一班）。若自駕前往，沿途將有工作人員進行交通指引與疏導，維護交通順暢。

關鍵字： 基隆旅遊 2025島嶼生活節 和平島地質公園

「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做

