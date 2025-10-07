ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北萬豪酒店線上旅展登場　這2天中午自助餐券「買一送一」

▲台北萬豪ITF線上旅展登場，Garden Kitchen餐券這2天買一送一。（圖／台北萬豪提供）

▲台北萬豪ITF線上旅展登場，Garden Kitchen推出多款餐券。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

全台規模最大「ITF台北國際旅展」將於11月7日登場，台北萬豪酒店搶先推出線上旅展，今日起至11月10日晚間11時59分開賣，除了祭出8款超值餐券及最低67折的商品提貨禮券，10月17日、10月24日中午12時還有自助餐券「買一送一」快閃優惠。

台北萬豪酒店今天登場的線上旅展，集結館內5間餐廳、西華匯精選外賣，祭出8款超值餐券及商品提貨禮券，最低67折起，必買亮點包含「千元有找」的Garden Kitchen平日下午茶自助美饌，1套6張，每張850元（約72折）；平日午間自助美饌單人券1套6張5700元，每張950元，約67折。10月17日、10月24日中午12時還有「買一送一」快閃優惠。

▲爐烤美國肋眼牛排。（圖／台北萬豪酒店提供）

肉食控首選Lobby Lounge平日豪吃之夜吃到飽，含爐烤美國肋眼牛排或醬燒 BBQ 豬肋排主餐2選1，精選沙拉吧、甜品水果、軟性飲品無限享用，1套6張，每張1100元，約78折。

其他還有頂級鐵板燒午間海陸套餐單人券每張2400元（原價3300元，73折）、宴客樓平假日冠軍烤鴨三重奏每張3580元（原價4378元，約82折）、宴客樓平假日龍虎海鮮鍋4人合菜券每張4788元（原價6930元，約69折）、INGE’S Bar＆Grill晚間雙人牛排套餐每張5999元（原價8800元，68折）。

▲寒舍集團線上旅展「探索廚房」雙人餐券最低72折。（圖／記者黃士原攝）

另外，寒舍集團慶祝創立25周年，ITF台北國際旅展現場推出限定優惠，「寒舍25．十二廚自助餐券組」19張2萬5000元（79折），「寒舍25．探索廚房自助餐券組」14張2萬5000元（73折），還加贈單人25折券4張。現場購買寒舍集團商品的單筆金額達8000元以上，再贈送獨家購物袋1個。

寒舍集團11月10日前也推出線上旅展，販售各種優惠餐券，像是台北寒舍艾美探索廚房雙人自助餐券最低72折，十二廚雙人餐券最低73折，而台北艾麗The Terrace大廳酒吧「在地美食單人券」1499元（55折）。

關鍵字： 美食雲 線上旅展 台北萬豪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

香港海洋公園「2家五星酒店」開箱

香港海洋公園「2家五星酒店」開箱

台北萬豪酒店線上旅展登場

台北萬豪酒店線上旅展登場

CoCo限時1天珍奶買1送1

CoCo限時1天珍奶買1送1

1882年動工至今仍在興建中！

1882年動工至今仍在興建中！

旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」再加碼

旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」再加碼

三峽荒郊野外吃土雞！

三峽荒郊野外吃土雞！

新北河濱「4處台灣欒樹」轉黃中

新北河濱「4處台灣欒樹」轉黃中

國慶限定「披薩優惠」一次看

國慶限定「披薩優惠」一次看

國慶連假國旅訂房率52.96%　連江縣70.03%奪冠

國慶連假國旅訂房率52.96%　連江縣70.03%奪冠

哈根達斯烤冰淇淋堡升級自由配

哈根達斯烤冰淇淋堡升級自由配

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台5家必比登牛肉麵一次看

「華航全航線65折」只賣到10/16

50隻土雞熬一鍋湯！三峽雞湯小卷米粉

嘉義「新港海賊庄休閒農場」開幕

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回

三峽「1公里美人樹大道」綻放到11月

漢來海港敦化SOGO店12/14熄燈

士林極隱密「蛋包麵」深藏巷仔內

9家手搖飲中秋優惠一次看

150元爽嗑20片！台東佛心厚切生魚片

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

香港海洋公園「2家五星酒店」開箱

台北萬豪酒店線上旅展登場

CoCo限時1天珍奶買1送1

1882年動工至今仍在興建中！

旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」再加碼

三峽荒郊野外吃土雞！

新北河濱「4處台灣欒樹」轉黃中

國慶限定「披薩優惠」一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366