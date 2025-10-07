台北萬豪酒店線上旅展登場　這2天中午自助餐券「買一送一」

▲台北萬豪ITF線上旅展登場，Garden Kitchen推出多款餐券。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

全台規模最大「ITF台北國際旅展」將於11月7日登場，台北萬豪酒店搶先推出線上旅展，今日起至11月10日晚間11時59分開賣，除了祭出8款超值餐券及最低67折的商品提貨禮券，10月17日、10月24日中午12時還有自助餐券「買一送一」快閃優惠。

台北萬豪酒店今天登場的線上旅展，集結館內5間餐廳、西華匯精選外賣，祭出8款超值餐券及商品提貨禮券，最低67折起，必買亮點包含「千元有找」的Garden Kitchen平日下午茶自助美饌，1套6張，每張850元（約72折）；平日午間自助美饌單人券1套6張5700元，每張950元，約67折。10月17日、10月24日中午12時還有「買一送一」快閃優惠。

▲爐烤美國肋眼牛排。（圖／台北萬豪酒店提供）

肉食控首選Lobby Lounge平日豪吃之夜吃到飽，含爐烤美國肋眼牛排或醬燒 BBQ 豬肋排主餐2選1，精選沙拉吧、甜品水果、軟性飲品無限享用，1套6張，每張1100元，約78折。

其他還有頂級鐵板燒午間海陸套餐單人券每張2400元（原價3300元，73折）、宴客樓平假日冠軍烤鴨三重奏每張3580元（原價4378元，約82折）、宴客樓平假日龍虎海鮮鍋4人合菜券每張4788元（原價6930元，約69折）、INGE’S Bar＆Grill晚間雙人牛排套餐每張5999元（原價8800元，68折）。

▲寒舍集團線上旅展「探索廚房」雙人餐券最低72折。（圖／記者黃士原攝）

另外，寒舍集團慶祝創立25周年，ITF台北國際旅展現場推出限定優惠，「寒舍25．十二廚自助餐券組」19張2萬5000元（79折），「寒舍25．探索廚房自助餐券組」14張2萬5000元（73折），還加贈單人25折券4張。現場購買寒舍集團商品的單筆金額達8000元以上，再贈送獨家購物袋1個。

寒舍集團11月10日前也推出線上旅展，販售各種優惠餐券，像是台北寒舍艾美探索廚房雙人自助餐券最低72折，十二廚雙人餐券最低73折，而台北艾麗The Terrace大廳酒吧「在地美食單人券」1499元（55折）。