「日出茶太X鬼滅之刃」聯名登場　有角色飲料杯+4款周邊

▲日出茶太找來鬼滅之刃推出一系列聯名。（圖／日出茶太提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「日出茶太」宣布攜手日本超人氣動畫《鬼滅之刃》推出一系列聯名活動，不僅有炭治郎、禰豆子我妻善逸與嘴平伊之助聯名飲料紙杯，更打造4款限量周邊像是感溫變色杯、鑰匙圈等，即日起正式開賣。

「日出茶太X鬼滅之刃」聯名活動即日起至11月16日限時開跑，其中聯名杯款以鬼殺隊4位核心成員包括竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸與嘴平伊之助為設計主題，隨機出杯，只要購買飲品即可獲得。

▲盲包角色收藏卡一共有12款。

同步推出4款限量周邊商品，49元加價購內含「鬼滅之刃盲包角色收藏卡隨機1張+鬼滅之刃貼紙1張」，鬼滅之刃盲包角色收藏卡共12款，除4位主角外還有實力強大的「九柱」，以及上弦之鬼像是上弦之壹黑死牟、上弦之貳童磨、上弦之參猗窩座等，正反派角色一次集齊。

▲▼還有鑰匙圈、感溫變色杯等周邊。

99元加價購含「鬼滅之刃鑰匙圈1個+鬼滅之刃貼紙1張」，鑰匙圈設計精美，從炭治郎的日輪刀、禰豆子的竹筒花紋，到善逸的黃橙羽織及伊之助的野豬頭細節，展現出角色鮮明特色，適合掛於背包、鑰匙或飲料提袋。

199元加價購則可獲得「鬼滅之刃感溫變色杯（710ml）1個+鬼滅之刃貼紙1張」，杯身倒入冰飲瞬間角色周圍的球體圖案會幻化成多彩色澤，隨杯更附贈專屬環保吸管。

▲鬼滅之刃貼紙款式有多位人氣角色。

鬼滅之刃貼紙款式有多位人氣角色，包括蟲柱蝴蝶忍、水柱富岡義勇、戀柱甘露寺蜜璃、霞柱時透無一郎、岩柱悲鳴嶼行冥、蛇柱伊黑小芭內、風柱不死川實彌以及黑死牟、童磨、猗窩座與鬼舞辻無慘。

提醒以上加價購須於門市單筆消費滿89元才可加價購，每筆限加購2款周邊，款式隨機出貨無法指定，數量有限、售完為止。

▲萬波首度找來理想混蛋聯名。（圖／記者蕭筠攝，下同）

萬波島嶼紅茶即日起則攜手人氣樂團「理想混蛋」推出全新聯名飲品「萬事大桔」，靈感來自於理想混蛋的新單曲《萬事大吉》，以特調金桔果漿為基底，並加入檸檬汁後融合茶韻，中杯售價55元、大杯售價65元，冰量甜度皆開放調整；同步打造全新聯名飲料紙杯，藍色紙杯印有理想混蛋4位團員的模樣。

▲理想混蛋限量盲袋小卡只送不賣。

還有理想混蛋限量盲袋小卡，每位團員各一款，再加碼一款隱藏版，小卡隨機贈送、僅限現場消費，單筆限送1份，每間門市數量有限，送完為止，提醒須於門市消費滿199元才可獲得。

為歡慶新品上市，至10月12日前於你訂線上平台購買萬事大桔即送10元折價券，使用期限至10月19日，限下次消費使用，於你訂平台滿100元可使用1張。

▲理想混蛋4位團員加碼分享最愛的萬波飲品組合。

理想混蛋4位團員也加碼分享各自最愛的萬波飲品組合，雞丁喜歡「麥仔那堤」，每一口都能喝到帶有厚實麥香的奶味；可沛選擇清爽系「金萱青茶」；阿哲偏愛「蘭葉那堤加小珍珠」，奶香濃郁又有咀嚼口感；建廷則是「白柚烏龍加珍珠」，果香與茶韻交織，且吸得到白柚果肉及大顆珍珠。