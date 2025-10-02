▲寒舍集團線上旅展今日登場，探索廚房雙人餐券最低72折。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

ITF台北國際旅展還沒到，寒舍集團今日搶先推出線上旅展，販售各種優惠餐券，像是台北寒舍艾美探索廚房雙人自助餐券最低72折，十二廚雙人餐券最低73折。

寒舍集團今日至11月10日推出線上旅展，販售各種優惠餐券，像是台北寒舍艾美探索廚房雙人自助餐券最低72折，十二廚雙人餐券最低73折，而台北艾麗The Terrace大廳酒吧「在地美食單人券」1499元（55折）。

▲十二廚旅展現場優惠餐組19張2萬5000元，約79折，再送單人25折券4張。（圖／記者黃士原攝）

11月7日登場的ITF台北國際旅展，寒舍集團慶祝創立25周年，現場更推限定優惠，「寒舍25．十二廚自助餐券組」19張2萬5000元（79折），「寒舍25．探索廚房自助餐券組」14張2萬5000元（73折），還加贈單人25折券4張。現場購買寒舍集團商品的單筆金額達8000元以上，再贈送獨家購物袋1個。

位於中山區的寒居酒店，館內2樓「BeGood」餐廳則推出「BeGood餐廳戰斧牛排券」，每套1999元、下殺84折。泡湯度假首選的礁溪寒沐酒店的MU TABLE自助餐廳，同樣推出各餐期餐券，最優惠首選「MU TABLE平日單人午餐券」每張760元、下殺約79折。

台北艾麗酒店LA FARFALLA 餐廳推出3款餐券，包含連年熱賣的「現切牛排吃到飽週末下午餐雙人券」1599元、約67折，「頂級海陸饗宴雙人券」4999元，可享用爐烤奶油明太子龍蝦及美國帶骨牛小排，「鮮選自助吧雙人券」1799元，59折優惠。

▲南洋蔬食料理「熱浪小島」泰泰冬蔭麵。（圖／熱浪小島提供）

另外，熱浪島餐飲集團旗下品牌「熱浪小島」迎來開幕一周年，特別推出限時優惠活動，10月3日前到店消費「南洋湯麵食系列」或「熱浪乾拌好食系列」，即可獲得「買一送一券」。

「熱浪小島」是「熱浪島」推出的南洋蔬食料理新品牌，主打南洋湯麵與乾拌系列，目前全台已有17家分店，129元起即可享受一碗熱騰騰的料理，不僅有酸辣過癮的「泰辣綠咖哩麵」、香氣濃郁的「泰香白湯麵」，還有乳白湯頭鮮甜順口的「檳城白咖哩麵」，呈現酸、辣、甜、香兼具的多層次口感。