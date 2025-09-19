日籍客住日月潭五星酒店「被床蝨咬全身」　業者：未發現蟲害跡象

▲日月潭雲品溫泉酒店近日陷入「床蝨風波」。（圖／記者蔡玟君攝）



記者彭懷玉／台北報導

日月潭知名五星級飯店雲品溫泉酒店遭一名來自日本的旅客指控，8月攜3歲與6歲子女入住期間，全家疑遭「床蝨」叮咬，孩子身上出現劇烈紅疹與奇癢難耐，醫師診斷書也載明「病灶可能由床蝨所引起」，且事後飯店態度消極。對此，業者回應，接獲反映後已立即關房並委託第三方專業除蟲公司全面檢查，未發現任何蟲害跡象；旅客提出逾170萬元求償，是否合理應交由社會公評或司法判斷。

▲一名日籍旅客指控，8月攜帶兩名子女赴台旅遊，入住酒店期間，疑遭「床蝨」叮咬，孩子出現劇烈紅疹、奇癢難耐。（圖／翻攝自爆料公社）



這名旅客表示，8月18日入住雲品溫泉酒店，首晚入住西式房並無異狀，第二晚換入住和式房後，當晚孩子即感到強烈刺咬感，甚至抓到流血、徹夜未眠。第三天早上起床，三人全身布滿紅疹與咬痕，症狀與床蝨叮咬高度相似。她強調，手邊有入住當天及退房時的對比照片，可證明孩子在飯店期間才出現紅疹。

該名旅客退房時向櫃檯反映，飯店起初僅建議她帶孩子就醫，費用由飯店負擔。她指出，自己在陌生城市奔波超過6小時看診，醫生開出的診斷書寫著「病灶可能由床蝨所引起」，也印證了懷疑。隨後她立刻寄給飯店，並提出住宿費、醫療費、取消工作、服裝毀損、精神慰撫金等損失費用，盼獲合理補償。

▲日月潭雲品酒店客房。（示意圖／業者提供）



然而，她表示，兩天後飯店回覆稱房間已「徹底消毒」，專業除蟲公司檢查未發現活蟲、死蟲、蟲卵、血跡等跡象，否認房內有床蝨。她質疑「先清消再檢查」難以留下證據，認為飯店在責任認定上推託，導致全家至今仍飽受搔癢困擾，旅程與工作全被打亂。

該旅客表示，之所以公開這段經歷，不過是想為自己與孩子爭回公道，也是為了讓更多人知道，即使是五星級酒店，也可能發生極不負責任的事，「請雲品溫泉酒店正視問題，誠實負責，讓所有旅客都能在台灣感受到應有的尊重與保障。」

▲雲品溫泉酒店經典山景二中床。（示意圖／業者提供）



針對近日顧客反映之事件，雲品溫泉酒店也發布聲明表示，「我們十分重視每一位貴賓的入住體驗與感受，當接獲反映後，立即表達關心並以最大的同理心傾聽顧客需求，同時委託第三方的專業除蟲公司到現場進行調查，以確保環境的清潔舒適。在處理過程中，我們與顧客進行了多次溝通與說明，並持續努力回應其關切。」

聲明指出，接獲客人反映後，即刻關房並邀請專業除蟲公司進入客房進行全面檢查，特別針對床褥及和式榻榻米翻開逐一檢視。依據專業檢驗人員說明，若房內確有蟲害，應會留下卵、皮、蟲體或活動痕跡，但經過全面檢查，均未發現相關跡象；此外，也特別回溯同一間客房於事件前一周的使用紀錄，並向之前入住顧客一一致電確認，並無類似情形發生。

「此次客人向酒店提出了超過170萬元台幣求償金額，是否符合比例與合理性，也應由社會公評與司法機制判斷。」雲品強調，自開業以來已營運十餘年，服務無數賓客，始終以誠懇與專業作為品牌根基，一向勇於承擔責任，若有疏失，絕不推諉，「然而，我們也不願意承擔非我們應負的責任。在住宿期間發生的事(時間)和在住宿房間發生的事(地點)並不必然相關。」

雲品表示，因涉及隱私考量，上述許多對事件描述的細節不便對外公開；為避免社會誤解，願意將整起事件的過程與處理結果，交由公正第三方或司法單位檢視裁定，接受最嚴謹的檢驗以確保真相得以釐清，同時維護顧客與飯店雙方的權益和名譽。