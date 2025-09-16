苑裡鬼門關夜市「1年開1天」9/20登場　逛400攤位、拍燈籠海

▲苑裡鬼門關夜市往年活動景象。（資料照／張麥斯提供）



記者彭懷玉／綜合報導

苗栗苑裡「鬼門關夜市」又要來了！今年將在9月20日在苑裡火車站前登場，由於一年僅辦這一天，讓許多外地遊客爭相朝聖，現場擠得水泄不通。去過的網友說「假日人潮爆多」，也有人認為「擾民的活動，不辦也罷。」

▲苑裡鎮史上最大「鬼門關夜市」人潮塞爆。（圖／資料照）

苑裡鎮公所表示，又稱鬼門關夜市的「市場普大夜市」多年來皆由民間自發性籌辦，公所只負責審查路權，並不介入活動規畫、招商或收取攤位費用。不過，鎮公所會在火車站前布置燈飾裝置藝術，今年擴大增加鎮公所前方及苑裡體育場一帶。

▲鬼門關夜市將在20日下午4點登場，當天中午12點針對火車站前實施交管。點圖放大。（圖／苑裡鎮公所提供）



苑裡鎮公所表示，鬼門關夜市將在20日下午4點登場，為確保活動安全順利，當天中午12點針對火車站前的公路及周邊道路實施交管，而在活動範圍，下午3點就會進行封街管制，直到夜市結束清場為止。

鬼門關夜市起源於中元普渡，在當地已有50年以上歷史，近年來吸引眾多外地民眾，在農曆鬼月最後一天湧進苑裡市區，感受別具風格的限定版夜市，今年共有400多攤，外加碰上假日，人潮恐再破過往紀錄。

針對苑裡鎮公所公布鬼門關夜市日期和交管範圍，有網友開心說「普大夜市做的很好，把苑裡名聲打入全國」，也有人哀嚎「剛好在假日，感覺會爆多人」、「假日人潮爆多。」

▲苑裡鎮「鬼門關夜市」引發正反面討論聲浪。（圖／資料照）



另有網友不看好認為，「ㄧ張台大碩士好牌，從掀海風、掀冊店打到今天靠鬼月夜市收攤販租金經營苑裡，讓人懷疑苑裡人文跑去哪？」、「擾民的活動 不辦也罷。」、「為何一定要辦，影響交通，又製造髒亂。」同時也有多人擔心人潮湧入的動線和垃圾問題，「期許這次把動線規劃好來，再來就是『別把亂丟垃圾留給苑裡人』。」

▲▼今年以「共創」為主題邀長者、幼兒園共同繪製燈籠，並擴大為三大燈區，點亮苑裡鎮街。（圖／苑裡鎮公所提供）



苑裡鎮公所指出，為延續傳統，今年以「共創」作為主題設計節慶燈飾，邀請長者、幼兒園共同繪製燈籠，並擴大為三大燈區，點亮苑裡鎮街。燈飾已於上周五點燈，並將於9月19日結合海洋星空電影院，於苑裡體育場正式舉辦點燈儀式。