ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

苑裡鬼門關夜市「1年開1天」9/20登場　逛400攤位、拍燈籠海

▲▼苑裡市場委員會公告6日下午在地方臉書公告，9月13日將續辦鬼門關夜市，今年苑裡的鬼門關夜市將有2個團體同時辦理，由原來的停辦變成擴大辦理。圖為去年活動景象（圖／張麥斯提供）

▲苑裡鬼門關夜市往年活動景象。（資料照／張麥斯提供）

記者彭懷玉／綜合報導

苗栗苑裡「鬼門關夜市」又要來了！今年將在9月20日在苑裡火車站前登場，由於一年僅辦這一天，讓許多外地遊客爭相朝聖，現場擠得水泄不通。去過的網友說「假日人潮爆多」，也有人認為「擾民的活動，不辦也罷。」

▲▼苑裡鎮史上最大「鬼門關夜市」人潮塞爆。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苑裡鎮史上最大「鬼門關夜市」人潮塞爆。（圖／資料照）

苑裡鎮公所表示，又稱鬼門關夜市的「市場普大夜市」多年來皆由民間自發性籌辦，公所只負責審查路權，並不介入活動規畫、招商或收取攤位費用。不過，鎮公所會在火車站前布置燈飾裝置藝術，今年擴大增加鎮公所前方及苑裡體育場一帶。

▲苗栗「苑裡鬼門關夜市」將在9月20日在苑裡火車站前登場。（圖／苑裡鎮公所提供）

▲鬼門關夜市將在20日下午4點登場，當天中午12點針對火車站前實施交管。點圖放大。（圖／苑裡鎮公所提供）

苑裡鎮公所表示，鬼門關夜市將在20日下午4點登場，為確保活動安全順利，當天中午12點針對火車站前的公路及周邊道路實施交管，而在活動範圍，下午3點就會進行封街管制，直到夜市結束清場為止。

鬼門關夜市起源於中元普渡，在當地已有50年以上歷史，近年來吸引眾多外地民眾，在農曆鬼月最後一天湧進苑裡市區，感受別具風格的限定版夜市，今年共有400多攤，外加碰上假日，人潮恐再破過往紀錄。

針對苑裡鎮公所公布鬼門關夜市日期和交管範圍，有網友開心說「普大夜市做的很好，把苑裡名聲打入全國」，也有人哀嚎「剛好在假日，感覺會爆多人」、「假日人潮爆多。」

▲▼苑裡鎮史上最大「鬼門關夜市」人潮塞爆。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苑裡鎮「鬼門關夜市」引發正反面討論聲浪。（圖／資料照）

另有網友不看好認為，「ㄧ張台大碩士好牌，從掀海風、掀冊店打到今天靠鬼月夜市收攤販租金經營苑裡，讓人懷疑苑裡人文跑去哪？」、「擾民的活動 不辦也罷。」、「為何一定要辦，影響交通，又製造髒亂。」同時也有多人擔心人潮湧入的動線和垃圾問題，「期許這次把動線規劃好來，再來就是『別把亂丟垃圾留給苑裡人』。」

▲苗栗「苑裡鬼門關夜市」將在9月20日在苑裡火車站前登場。（圖／苑裡鎮公所提供）

▲▼今年以「共創」為主題邀長者、幼兒園共同繪製燈籠，並擴大為三大燈區，點亮苑裡鎮街。（圖／苑裡鎮公所提供）

▲苗栗「苑裡鬼門關夜市」將在9月20日在苑裡火車站前登場。（圖／苑裡鎮公所提供）

苑裡鎮公所指出，為延續傳統，今年以「共創」作為主題設計節慶燈飾，邀請長者、幼兒園共同繪製燈籠，並擴大為三大燈區，點亮苑裡鎮街。燈飾已於上周五點燈，並將於9月19日結合海洋星空電影院，於苑裡體育場正式舉辦點燈儀式。

關鍵字： 苗栗旅遊 苑裡鬼門關夜市 鬼門關夜市 夜市 市場普大夜市 苑裡市場普大夜市

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

推薦閱讀

台中1300坪「獨角仙公園」年底見客

台中1300坪「獨角仙公園」年底見客

台中50元豆花「配料不限量自加」

台中50元豆花「配料不限量自加」

全桌穿比基尼或海灘褲「送龍蝦」

全桌穿比基尼或海灘褲「送龍蝦」

頂呱呱平日限定2大組合下殺99元

頂呱呱平日限定2大組合下殺99元

台中「燒肉天皇」料理結合劇場表演

台中「燒肉天皇」料理結合劇場表演

住全台8間捷絲旅每人最低980元起

住全台8間捷絲旅每人最低980元起

Mister Donut生日慶優惠開跑

Mister Donut生日慶優惠開跑

苑裡鬼門關夜市「1年開1天」9/20登場

苑裡鬼門關夜市「1年開1天」9/20登場

高雄熱氣球嘉年華9/27開跑

高雄熱氣球嘉年華9/27開跑

東海利百代親子館啟用！開創親子互動新模式

東海利百代親子館啟用！開創親子互動新模式

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

Tabelog福岡烏龍麵第一名開箱！

人氣早午餐「BRUN不然」板橋店今開幕

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

陽明山「賞芒小旅行」9/15起開放報名

欣葉日本東北美食吃到飽今日登場

南港藏「禮賓藝廊咖啡館」低消100元

南投9/16有「3分鐘國慶焰火」試放

手工水果冰只賣40隱身人煙罕至柑仔店

豪邁義大利麵＋自助吧吃到飽228元起

台南療癒系甜點店能近距離摸水豚

熱門行程

最新新聞更多

台中1300坪「獨角仙公園」年底見客

台中50元豆花「配料不限量自加」

全桌穿比基尼或海灘褲「送龍蝦」

頂呱呱平日限定2大組合下殺99元

台中「燒肉天皇」料理結合劇場表演

住全台8間捷絲旅每人最低980元起

Mister Donut生日慶優惠開跑

苑裡鬼門關夜市「1年開1天」9/20登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366