人氣早午餐「BRUN不然」板橋店今開幕　搶先推出2道新菜色

▲人氣早午餐「BRUN不然」板橋店今開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲人氣早午餐「BRUN不然」板橋店今開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

全台已有6家分店的人氣質感早午餐「BRUN不然」進軍新北市，地點鄰近板橋火車站，今日正式開幕，附近的上班族與居民又多了一個用餐選擇。

深受忠實顧客喜愛的BRUN不然早午餐，在品牌創立第7年迎來第7家分店，板橋店不僅新北市首店，也是目前品牌旗下空間最挑高、視覺感最寬闊的分店，緊鄰新北市政府前廣場與萬坪公園，距離三鐵共構的板橋車站也僅有100公尺，在川流不息的人潮與車陣間，品牌希望以充滿綠意植栽、陽光與簡潔洗鍊的空間，為每位走進餐廳的顧客，創造心靈與味覺上的城市綠洲體驗。

▲BRUN不然板橋店用餐空間。（圖／業者提供）

▲BRUN不然板橋店用餐空間。（圖／業者提供）

▲人氣早午餐「BRUN不然」板橋店今開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲煎鮭魚蔬菜沙拉碗。（圖／記者黃士原攝）

BRUN不然提供全天候供應早午餐，像是含有超過10種蔬菜的酪梨蔬菜碗、可以一次品嚐到燻鮭魚與火腿搭配的經典班尼迪克蛋、由羅勒油與羊乳酪堆疊出口感豐富的炒蛋、龍蝦高湯慢燉的蝦肉燉菜濃汁炊飯，板橋店也搶先推出2道菜色，分別是煎鮭魚蔬菜沙拉碗、季節綠葉沙拉搭鮮蝦酪梨。

▲人氣早午餐「BRUN不然」板橋店今開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲季節綠葉沙拉搭鮮蝦酪梨。（圖／記者黃士原攝）

煎鮭魚蔬菜沙拉碗以生食級鮭魚綜合生菜加上藜麥、腰豆、北非小米，再鋪上香煎過的櫛瓜、孢子甘藍與紅椒風味地瓜，最後淋上自製油醋醬或辣味酸奶醬，讓沙拉碗每一口都有豐富口感；季節綠葉沙拉搭鮮蝦酪梨則集結鮮蝦、酪梨，配上豐富的綜合生菜、羽衣甘藍，附上的酵母麵包在上桌前，更會先用橄欖油略煎，增加香氣口感。

▲人氣早午餐「BRUN不然」板橋店今開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲番茄香料啤酒燉豬肉藜麥飯。（圖／記者黃士原攝）

▲人氣早午餐「BRUN不然」板橋店今開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲冰淇淋可頌鬆餅。（圖／記者黃士原攝）

BRUN不然表示，看似簡單的早午餐菜色，裡頭都藏有老闆（伊森）多年來對「美味食物」的堅持，餐盤中最容易被忽略的各種醬料，包括班尼迪克蛋上的荷蘭醬、三明治中的鮭魚熟肉醬、可麗餅淋上的藍莓醬，到每一盤沙拉中的油醋醬，每一款都是廚房自製，不使用現成品；番茄香料啤酒燉豬肉藜麥飯中的自製炒蔬菜醬底，更是使用大量洋蔥、西芹、紅蘿蔔和香料長時間拌炒至焦糖化，讓蔬菜甜味完全釋放。

▲客美多早上11點前，點飲料附贈早餐。（圖／業者提供）

2018年登台的「客美多咖啡」，目前在全台已有30多家分店，林口三井店今天正式開幕，接下來還將首度進軍新北市淡水區，預計10月2日跟大家見面。

客美多咖啡在日本已有900多家分店，2018年來台後已陸續在北中南拓點，其中最受消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」，每天上午11點前點飲料即送烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1。除此之外，店內還有各式經典飲品與人氣甜點「冰與火」，讓顧客在享受美食的同時，感受客美多咖啡的獨特魅力。

