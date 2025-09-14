ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
客美多咖啡林口三井店明天開幕　淡水首店10月跟大家見面

▲客美多咖啡。（圖／記者黃士原攝）

▲客美多咖啡林口三井店明天開幕。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

2018年登台的「客美多咖啡」，目前在全台已有30多家分店，林口三井店明天正式開幕，接下來還將首度進軍新北市淡水區，預計10月2日跟大家見面。

客美多咖啡在日本已有900多家分店，2018年來台後已陸續在北中南拓點，其中最受消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」，每天上午11點前點飲料即送烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1。除此之外，店內還有各式經典飲品與人氣甜點「冰與火」，讓顧客在享受美食的同時，感受客美多咖啡的獨特魅力。

▲客美多咖啡。（圖／業者提供）

▲客美多早上11點前，點飲料附贈早餐。（圖／業者提供）

▲客美多咖啡。（圖／業者提供）

▲以咖啡杯裝飾的牆面。（圖／業者提供）

客美多咖啡重回林口商圈，林口三井店明天正式開幕，店裡有面以咖啡杯裝飾的牆面，陳列各式有田燒製作的客美多咖啡專屬杯盤器皿，另外還有以馬賽克磚拼貼出經典的客美多咖啡LOGO，很適合在這裡打卡。除了林口三井店，客美多咖啡淡水首家門市預計10月2日開幕。

▲東京百年壽喜燒「日山」9月下旬登台　餐廳地點落腳新光三越A4館。（圖／取自すき燒割烹日山官網）

另外，創立於1920年東京淺草的百年壽喜燒名店「すき燒割烹日山」，以高級和牛專門肉舖起家，歷經百年發展，成為日本壽喜燒與割烹料理的代表品牌，如今將於9月下旬首度登台，進駐新光三越台北信義新天地A4館。

日山台北店將完整承襲本店割烹精神，提供旬味前菜、刺身、煮物、燒物等佳餚，最後以桌邊現煮的壽喜燒作結，帶來道地的日式用餐體驗。品牌進軍台灣，讓消費者不必遠赴東京，也能品嚐百年老舖的經典風味。

關鍵字： 美食雲 客美多咖啡 淡水 名古屋咖啡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

