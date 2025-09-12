福隆沙雕藝術季延長至10月　看45座迪士尼沙雕、新主題候車亭

▲2025福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」延長。（圖／東北角風管處提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

2025福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」6月開幕以來吸引超過32萬人次參觀，主辦單位現在宣布，活動將延長至10月12日為止，讓更多旅客都能欣賞，且活動期間，只要隨身佩帶迪士尼人物的相關配件，即可享有優惠價190元入場。

▲▼45座迪士尼沙雕讓民眾大拍特拍。

今年福隆國際沙雕藝術季打造45座迪士尼主題沙雕，包含《小美人魚》的反派烏蘇拉、《101忠狗》的庫伊拉、《魔髮奇緣》、《海洋奇緣2》與《冰雪奇緣》等人氣角色齊聚沙灘，更迎來《玩具總動員》30週年紀念，打造以《玩具總動員3》經典海報為藍圖、高達8公尺的主雕。

配合沙雕季展期延長，福容大飯店福隆也同步推出「九周年慶」系列活動，即日起至10月31日止，凡於飯店餐廳單筆消費滿2000元，即可參加摸彩活動，有機會抽中價值1萬9800元+10%雙人海景套房住宿券等豐富好禮。

▲▼福隆特色候車亭已經啟用。

此外，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處在貢寮打造全新「福隆候車亭」，全新候車亭以「台灣好行 3.0」新視覺形象登場，採用「Taiwan Orange」暖橘色，搭配立面通透、開放式結構，兼具視覺辨識度與實用機能，猶如旅人等待時的「小型觀景台」，不僅提升候車舒適度，更增添旅途期待感，成為旅遊動線中的新亮點。

為推廣搭乘大眾運輸遊東北角，台灣好行 856 黃金福隆線同步推出兩款期間限定優惠套票，鼓勵旅客以公車深入探索在地人文與自然風景。