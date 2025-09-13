ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
30年「鵝肉川」二店插旗大巨蛋商圈　平日午餐芋頭米粉無限續碗

▲鵝肉川。（圖／業者提供）

▲30年「鵝肉川」二店插旗大巨蛋商圈。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

位於劍潭捷運站附近的「鵝肉川」開業近30年，日前正式插旗大巨蛋商圈，開設第2家分店「光復店」，並且針對商務客群，特別推出全新菜單，除了招牌菜「老街鵝肉」與經典台式料理，更有多道中式、粵式、江浙菜色可供選擇，而平日午餐「芋頭米粉」還可以無限續碗。

鵝肉川在1998年開業，起初僅是承德路巷弄一間專賣鵝肉的台式小吃店，不過歷經大火肆虐和都更計劃被迫遷店等幾經波折，2020年前遷移到承德路大馬路上，由家族第二代的三兄弟接手經營，並且開始轉型，同時開始籌備分店，今年9月終於開出光復分店。

▲鵝肉川。（圖／業者提供）

▲鵝肉川溫暖的紅色磚瓦砌成大片牆面。

設計團隊在規劃光復分店時，延續劍潭總店「家的餐桌」視覺理念，將傳統與現代交會，溫暖的紅色磚瓦砌成大片牆面，輔以木質桌面，這是大家熟悉的台灣日常印象；入口處的大面落地玻璃和鐵件線條，訴說當代建築語彙。值得一提的是，空間內部採用中式餐廳較少見的開放式廚房。

▲鵝肉川。（圖／業者提供）

▲鵝肉川招牌料理「老街鵝肉」。

過往大家對於鵝肉川的印象，可能是需耗時6小時製程才能上桌的招牌料理「老街鵝肉」，以及現點現做的海鮮料理；光復分店為瞄準商務客群，特別推出全新菜單，除了經典臺式料理再現，更有多道中式、粵式、江浙菜系等風味可供選擇。「老街佛跳牆」、「蠔油龍蝦」、「黃金桂花蟹」以及經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」，需提前預訂才吃得到。

▲鵝肉川「魷魚螺肉蒜」。（圖／業者提供）

▲鵝肉川「蠔油澳洲龍蝦」。（圖／業者提供）

「蠔油龍蝦」選用活澳洲龍蝦，先以低溫油泡龍蝦至七分熟，再搭配高溫快炒收汁，濃郁的蠔油鹹香中帶著甘甜；「魷魚螺肉蒜」是台灣經典酒家菜，螺肉、魷魚與排骨愈煮愈香，是這道酒家菜最迷人之處。

▲芋頭米粉。（圖／記者黃士原）

此外，店裡主食「芋頭米粉」（550元/鍋、45元/碗）以豬大骨長時間熬製而成的高湯，搭配嚴選上等的大甲芋頭，綿密的口感與鮮甜湯頭，還有新鮮現炸土魠魚，就是大家熟悉的古早味，平日午間於店內消費滿300元，更能享有芋頭米粉無限吃到飽優惠。

▲手工義大利麵餐廳「PASTAIO」插旗高雄。（圖／PASTAIO提供）

另外，在大台北地區開出4家店後，PASTAIO今年夏天正式插旗高雄，於左營巨蛋商圈附近開設品牌第5家分店，店面為兩層樓挑高設計，空間明亮時尚，2樓設置匠人製麵區，每日新鮮製作直接供應各式生麵，讓消費者品享口感最佳的新鮮義大利麵。呼應港都的熱情濃厚的人情味，PASTAIO高雄店推出限定菜色「厚切培根鹹蛋黃麵」（售價350元）。

慶祝高雄店開幕，台北光復、內湖、新店及林口4家分店同步推出優惠活動，9月10日至9月30日點購2杯飲料，只需加5元即可享招牌蒜味細薯，酥炸金黃後起鍋，刨滿帕馬森起司，濃郁奶香搭配蒜香，是令人一口接一口停不下來的涮嘴小點。

