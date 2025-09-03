ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
旅行社包下探險船2027年再訪南極　業者曝亮點：尋訪皇帝企鵝

▲元本旅遊今（3日）宣布，將於2027年三度包下「日月合朔 II 號」前往南極，旅客將尋訪地球上最大型的皇帝企鵝。（圖／元本旅遊提供）

▲台灣旅遊業者2027年三度包下「日月合朔 II 號」前往南極，旅客將尋訪地球上最大型的皇帝企鵝。（圖／元本旅遊提供）

記者彭懷玉／台北報導

疫後高端旅遊市場持續升溫，元本旅遊今（3日）宣布，將於2027年展開第五度極地包船，並第三度包下「日月合朔 II 號」前往南極，最大亮點是獨家安排前往雪丘島（Snow Hill Island），讓旅客親眼目睹地球上體型最大的皇帝企鵝。

▲2027年航程中，旅客將尋訪地球上最大型的皇帝企鵝。（圖／元本旅遊提供）

▲2027年航程中，旅客將尋訪地球上最大型的皇帝企鵝。（圖／元本旅遊提供）

元本旅遊董事長游國珍指出，自2023年首度推出南極包船以來，已有近600位旅客完成極地旅程，平均團費約落在98萬元，其中女性旅客占6成，4成以上為舊客回流。2025年北極包船更有近45%旅客完成「南北極雙圓夢」，顯示市場對「夢想清單型」行程需求強勁。

▲元本旅遊今（3日）宣布，將於2027年展開第五度極地包船，並三度包下「日月合朔 II 號」前往南極。（圖／記者彭懷玉攝）

▲元本旅遊董事長游國珍（左一）指出，自2023年首度推出南極包船以來，已有近600位旅客完成極地旅程，其中女性旅客占6成。（圖／記者彭懷玉攝）

進一步分析旅客輪廓，2025年北極包船中，退休族群僅占35%，顯示大部分仍在職場；主要年齡層為60歲以上，中壯年則占三分之一，是最具潛力的客群。值得一提的是，醫護人員占比達18%，顯示極地探險對此族群特別具吸引力；其餘則以企業主為主，占比超過5成。

▲南極大陸科考站。（圖／元本旅遊提供）

▲南極大陸科考站。（圖／元本旅遊提供）

與此同時，詩寧集團（Scenic Group）宣布，旗下探險船 Scenic Eclipse 的官方中文名確定為「日月合朔號」，創下全球首例由旅行社命名的紀錄，並確認元本旅遊為台灣唯一極地包船合作夥伴，雙方將持續合作至2026、2027年，展現深耕亞洲市場的決心。

▲「日月合朔 II 號」於2023年下水，專為極地打造，擁有1:1乘客與船員比。（圖／元本旅遊提供）

▲「日月合朔 II 號」於2023年下水，專為極地打造，擁有1:1乘客與船員比。（圖／元本旅遊提供）

游國珍介紹，「日月合朔 II 號」於2023年下水，專為極地打造，擁有1:1乘客與船員比，客艙坪數從10.3坪到59坪不等。船上提供10種餐飲選擇、超過130款威士忌與葡萄酒暢飲，另有中文探險課程、專屬活動與全程免費WiFi，打造全包式奢華體驗。

▲日月合朔號是一艘17,000噸的高科技探險船，首次抵達基隆港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「日月合朔號Scenic Eclipse II」今年4月時首抵基隆港，客艙坪數從10.3坪到59坪不等；景觀潛艇可下潛至200公尺深的海底。（圖／記者彭懷玉攝）

▲極地探險船「日月合朔號Scenic Eclipse II」今首抵基隆港。（圖／記者彭懷玉攝）

最大亮點是配備兩架Airbus H130-T2直升機與Scenic Neptune II潛艇，旅客能從陸、海、空三維度探索南極；另有衝鋒艇觀察生態、獨木舟、SUP及南極跳水等活動。

▲南極向來是民眾一生必遊清單。（圖／元本旅遊提供）

▲南極向來是民眾一生必遊清單。（圖／元本旅遊提供）

2027航程亮點為前往雪丘島，一睹地球上體型最大的皇帝企鵝。對此元本旅遊行銷長胡智銘補充，皇帝企鵝最高可達1.3公尺，是少數會在冬季海冰上繁殖的物種。每年登陸南極的約8萬名遊客中，僅約2,000人能幸運一睹牠們的身影。為了提高觀賞機率，元本獨家安排在雪丘島停留兩個整天，從破冰船下船後，搭乘直升機約20分鐘，再健行1小時，才能抵達繁殖地，欣賞難得一見的壯觀生態。

業者透露，2027年包船費用尚未公布，航程約16至18天，其中12天11晚在船上。考量中南美洲航班受天候影響，元本將安排旅客於阿根廷布宜諾斯艾利斯多停留一天遊覽，再前往有「通往南極洲的門戶」之稱的烏斯懷亞登船。

另外，專攻金字塔頂端客群的晴天旅遊，也有針對南極推出多款行程，其中「2026星凝 Scenic Eclipse II．深入威德海雪丘島．探索南極半島21日行程」將在2026年12月1日出發，另有赫伯羅特郵輪、奇寶郵輪追夢號。北極部分有正北極90度22天行程。

至於人氣商品部分，晴天旅遊日前分享，年初就賣光的行程包含祕魯、荷比盧，且得獎產品德瑞及奧捷匈等人氣回溫，克羅埃西亞也滿團至10月。且晴天旅遊董事長陳依福表示，因經濟局勢不明朗之下，越來越多旅客傾向尋找能與自我對話、放慢步程，例如義大利多洛米堤健行、西班牙朝聖之旅等，2026年都出現提前報名的熱潮。
 

