嘉義「東石海之夏」中秋連假登場　4觀賞點看12分鐘海上煙火秀

嘉義東石海之夏每年的海上花火秀都是最大亮點。

嘉義縣政府宣布，年度盛事「東石海之夏」將在10月4、5、6日的中秋節連假盛大回歸，此次邀請本土天團玖壹壹、人氣男神鼓鼓，以及金曲製造機蕭秉治等人將輪番帶來演出；10月6日晚間7點則將施放12分鐘的「海上煙火秀」。

每年固定於暑假登場的「東石海之夏」活動受到天災影響，今年延至中秋連假舉行。10月4日及5日的舞台陣容邀請玖壹壹、鼓鼓、蕭秉治等人演出，6日還有「悟空大鬧恐龍馬戲團」戲劇表演。

6日晚間7點施放備受期待的「海上煙火秀」，演出12分鐘，超過1.8萬發煙火，最大火砲直徑高達16吋，搭配聲光效果和立柱煙火，為觀眾帶來精彩絕倫的視覺饗宴，最佳觀賞地點包括舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台。

嘉義縣文化觀光局提醒，帶著孩童參與「東石海之夏」時，務必多帶衣物，現場有豐富消暑戲水設施，今年加入夢想熱氣球及冰雪海盜船機械遊具，也有小朋友最愛的氣墊設施，還安排小芙尼家族與馬戲之門系列演出，讓大小朋友享受豐富多元樂趣。