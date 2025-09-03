台中水上魔毯免費玩！3項SUP體驗只要100元　今中午開放報名

▲「瘋玩大安海」系列活動將於10月10日登場，100元就能體驗先鋒舟。（圖／台中市府觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

想玩水上活動的台中人注意了！「瘋玩大安海」系列活動將於10月10日登場，今年分別在大安濱海樂園及大安港媽祖文化園區舉辦。其中，水上魔毯體驗為免費參加，風翼SUP體驗、SUP立式划槳、先鋒舟體驗一人也只要100元，今（3日）中午12點開放網路報名。

▲水上魔毯為免費參加，需提前網路上報名。（圖／台中市府觀旅局提供）



由台中市府觀旅局舉辦的「瘋玩大安海」系列活動，規劃多元水域體驗。觀旅局長陳美秀表示，市府持續推動大安濱海樂園觀光遊憩，自102年起每年舉辦特色水域活動，期望打造大安成為中台灣風箏衝浪的勝地。

▲SUP立式划槳。（圖／台中市府觀旅局提供）



「多元水域體驗」包括立式划槳（SUP）、風翼SUP、先鋒舟及水上魔毯，經查，水上魔毯體驗為免費參加，參加者於大安港媽祖文化園區遊客中心外集合，每場次20人，限定5歲至60歲民眾報名。而風翼SUP體驗、SUP立式划槳、先鋒舟體驗也只要100元。此外，還有由專業教練帶領的風箏衝浪教學體驗，讓初學者也能安心入門；更安排資深玩家分享經驗與技巧，促進彼此交流。

▲孩童神情專注的學習風箏衝浪。（圖／台中市府觀旅局提供）



想參加水上活動的民眾，今（3日）中午12點開放網路報名，至9月29日或額滿為止（現場依實際報到情況公告候補名額）。