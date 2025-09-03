ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中水上魔毯免費玩！3項SUP體驗只要100元　今中午開放報名

▲「瘋玩大安海」系列活動將於10月10日登場。（圖／台中市府觀旅局提供）

▲「瘋玩大安海」系列活動將於10月10日登場，100元就能體驗先鋒舟。（圖／台中市府觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

想玩水上活動的台中人注意了！「瘋玩大安海」系列活動將於10月10日登場，今年分別在大安濱海樂園及大安港媽祖文化園區舉辦。其中，水上魔毯體驗為免費參加，風翼SUP體驗、SUP立式划槳、先鋒舟體驗一人也只要100元，今（3日）中午12點開放網路報名。

▲「瘋玩大安海」系列活動將於10月10日登場。（圖／台中市府觀旅局提供）

▲水上魔毯為免費參加，需提前網路上報名。（圖／台中市府觀旅局提供）

由台中市府觀旅局舉辦的「瘋玩大安海」系列活動，規劃多元水域體驗。觀旅局長陳美秀表示，市府持續推動大安濱海樂園觀光遊憩，自102年起每年舉辦特色水域活動，期望打造大安成為中台灣風箏衝浪的勝地。

▲「瘋玩大安海」系列活動將於10月10日登場。（圖／台中市府觀旅局提供）

▲SUP立式划槳。（圖／台中市府觀旅局提供）

「多元水域體驗」包括立式划槳（SUP）、風翼SUP、先鋒舟及水上魔毯，經查，水上魔毯體驗為免費參加，參加者於大安港媽祖文化園區遊客中心外集合，每場次20人，限定5歲至60歲民眾報名。而風翼SUP體驗、SUP立式划槳、先鋒舟體驗也只要100元。此外，還有由專業教練帶領的風箏衝浪教學體驗，讓初學者也能安心入門；更安排資深玩家分享經驗與技巧，促進彼此交流。

▲「瘋玩大安海」系列活動將於10月10日登場。（圖／台中市府觀旅局提供）

▲孩童神情專注的學習風箏衝浪。（圖／台中市府觀旅局提供）

想參加水上活動的民眾，今（3日）中午12點開放網路報名，至9月29日或額滿為止（現場依實際報到情況公告候補名額）。

關鍵字： 台中旅遊 瘋玩大安海 大安濱海樂園 大安港媽祖文化園區 水上魔毯體驗 水上活動

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無呼吸心跳　駕駛坐路邊抱頭

推薦閱讀

全家炸雞桶下殺！超商限時買1送1懶人包

全家炸雞桶下殺！超商限時買1送1懶人包

日本橋海鮮丼SOGO復興店熄燈

日本橋海鮮丼SOGO復興店熄燈

嘉義東石海之夏中秋回歸看海上煙火秀

嘉義東石海之夏中秋回歸看海上煙火秀

手搖飲最新買1送1優惠

手搖飲最新買1送1優惠

三重燒肉丼150元起雞白湯霜淇淋無限續

三重燒肉丼150元起雞白湯霜淇淋無限續

肯德基「3大優惠券」今天限定送

肯德基「3大優惠券」今天限定送

台中水上魔毯免費玩　今中午開放報名

台中水上魔毯免費玩　今中午開放報名

散裝船運價月月高、四維航H2會更好　旗下綠舞Villa買一送一衝業績

散裝船運價月月高、四維航H2會更好　旗下綠舞Villa買一送一衝業績

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

成真咖啡高雄2號店9/5開幕

成真咖啡高雄2號店9/5開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

迷客夏「蜜緹紅烏龍系列」新上市

筷子擋壽司　業者急消毒並防範措施

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到年底

9/22吃海底撈有機會免單

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

發票中178任2碼「玩樂園178元」

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

4大手搖飲組合優惠齊發

大苑子梨山水蜜桃雪沙限量回歸

平日下午餐吃到飽2人同行1人半價

熱門行程

最新新聞更多

全家炸雞桶下殺！超商限時買1送1懶人包

日本橋海鮮丼SOGO復興店熄燈

嘉義東石海之夏中秋回歸看海上煙火秀

手搖飲最新買1送1優惠

三重燒肉丼150元起雞白湯霜淇淋無限續

肯德基「3大優惠券」今天限定送

台中水上魔毯免費玩　今中午開放報名

散裝船運價月月高、四維航H2會更好　旗下綠舞Villa買一送一衝業績

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366