【廣編】星宇航空邀請全球旅人感受《台灣溫度》　抽全球不限航點來回機票

【廣編特輯】

圖、文／星宇航空提供

星宇航空誠摯邀請全球旅人一同走進台灣，以「一日之內，感受多重風貌」為概念，推出《台灣溫度》活動，並同步於全球10個國家及地區正式上線，包含日本、美國、泰國、新加坡、馬來西亞、港澳…等。透過互動式網站，來自世界各地的旅客可沈浸於台灣獨有的鄉土文化及城市街景，穿梭冷冽山巒、涼爽海岸、炙熱溫泉，感受體感及情感上的多樣「溫度」。參與者還有機會抽中「星宇航空全球不限航點來回機票」，將螢幕上的感動轉化為真實的旅程。官網詳情請洽：https://starlux-taiwan-warmth.com

《台灣溫度》以文化、自然及城市三支主題影片，從國際視角展現台灣多元面貌。《文化篇》捕捉廟會舞龍舞獅的磅礴氣勢與原民慶典的傳統儀式，串聯藍染工坊的細膩手藝及街頭熱炒、小籠包的日常香氣，展現台灣濃厚的人文溫度；《自然篇》自阿里山日出啟程，穿越太魯閣峽谷與碧藍海岸，在茶園綠意、稻田金黃間，映照四季輪替的壯麗景致；《城市篇》則以台北101、台中歌劇院、高雄亞灣區為背景，搭配夜市霓虹、港灣燈影與咖啡館午後時光，描繪台灣城市新舊交融的動感節奏。

為讓世界各地的旅人一同參與這場跨越地理與感官的旅程，星宇航空特別推出專屬互動網站。旅客僅需透過簡單操作並回答問題，即可獲得個人化的「台灣溫度影片」與量身打造的景點推薦。完成後，還有機會抽中「星宇航空全球不限航點來回機票」，將眼前的影像轉化為親身探索。星宇航空亦邀請多位海外知名KOL親臨台灣，走訪山巒海濱、城市街巷與文化場域，並藉由社群將台灣的故事傳遞到世界各地。

星宇航空表示，《台灣溫度》專案的初衷是希望讓世界真切感受台灣的深厚底蘊。無論是文化、人情或自然景觀，都能傳遞一份超越氣候冷暖的純粹情感。星宇航空自創立以來，不論是機上餐飲或是服務用品，處處融合台灣元素，讓旅客於萬尺高空中也能感受台灣的熱情與溫度。經由影像、故事與互動體驗，星宇航空希望讓台灣的美好被世界看見，觸動更多旅人親自啟程深入台灣的日常風景。