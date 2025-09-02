ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

【廣編】星宇航空邀請全球旅人感受《台灣溫度》　抽全球不限航點來回機票

星宇航空邀請全球旅人感受《台灣溫度》體驗台灣獨特魅力即可抽全球不限航點來回機票（圖／星宇航空提供）

【廣編特輯】

圖、文／星宇航空提供

星宇航空誠摯邀請全球旅人一同走進台灣，以「一日之內，感受多重風貌」為概念，推出《台灣溫度》活動，並同步於全球10個國家及地區正式上線，包含日本、美國、泰國、新加坡、馬來西亞、港澳…等。透過互動式網站，來自世界各地的旅客可沈浸於台灣獨有的鄉土文化及城市街景，穿梭冷冽山巒、涼爽海岸、炙熱溫泉，感受體感及情感上的多樣「溫度」。參與者還有機會抽中「星宇航空全球不限航點來回機票」，將螢幕上的感動轉化為真實的旅程。官網詳情請洽：https://starlux-taiwan-warmth.com

《台灣溫度》以文化、自然及城市三支主題影片，從國際視角展現台灣多元面貌。《文化篇》捕捉廟會舞龍舞獅的磅礴氣勢與原民慶典的傳統儀式，串聯藍染工坊的細膩手藝及街頭熱炒、小籠包的日常香氣，展現台灣濃厚的人文溫度；《自然篇》自阿里山日出啟程，穿越太魯閣峽谷與碧藍海岸，在茶園綠意、稻田金黃間，映照四季輪替的壯麗景致；《城市篇》則以台北101、台中歌劇院、高雄亞灣區為背景，搭配夜市霓虹、港灣燈影與咖啡館午後時光，描繪台灣城市新舊交融的動感節奏。

為讓世界各地的旅人一同參與這場跨越地理與感官的旅程，星宇航空特別推出專屬互動網站。旅客僅需透過簡單操作並回答問題，即可獲得個人化的「台灣溫度影片」與量身打造的景點推薦。完成後，還有機會抽中「星宇航空全球不限航點來回機票」，將眼前的影像轉化為親身探索。星宇航空亦邀請多位海外知名KOL親臨台灣，走訪山巒海濱、城市街巷與文化場域，並藉由社群將台灣的故事傳遞到世界各地。

星宇航空表示，《台灣溫度》專案的初衷是希望讓世界真切感受台灣的深厚底蘊。無論是文化、人情或自然景觀，都能傳遞一份超越氣候冷暖的純粹情感。星宇航空自創立以來，不論是機上餐飲或是服務用品，處處融合台灣元素，讓旅客於萬尺高空中也能感受台灣的熱情與溫度。經由影像、故事與互動體驗，星宇航空希望讓台灣的美好被世界看見，觸動更多旅人親自啟程深入台灣的日常風景。

關鍵字： 星宇航空 旅人 台灣溫度 台灣魅力

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

推薦閱讀

全聯連續3天延長營業時間！中元優惠倒數一次看

全聯連續3天延長營業時間！中元優惠倒數一次看

日本麝香葡萄來台每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

日本麝香葡萄來台每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

星宇航空邀請全球旅人感受《台灣溫度》

星宇航空邀請全球旅人感受《台灣溫度》

濃郁牛肉燉醬衝擊味蕾！天母客製化漢堡

濃郁牛肉燉醬衝擊味蕾！天母客製化漢堡

3連假國旅訂房率初估4成以上　花東首高於平均、雲嘉南慘淡

3連假國旅訂房率初估4成以上　花東首高於平均、雲嘉南慘淡

迷客夏「蜜緹紅烏龍系列」新上市

迷客夏「蜜緹紅烏龍系列」新上市

宜蘭綠舞飯店Villa買一送ㄧ

宜蘭綠舞飯店Villa買一送ㄧ

香港米其林主廚駐點inari兩個月

香港米其林主廚駐點inari兩個月

奢華山居、昭和町屋「全包行程」開賣

奢華山居、昭和町屋「全包行程」開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義3000坪遊樂場＆迷你動物園！

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到年底

青焰牛排館進駐美麗信　吃到飽千元有找

平日下午餐吃到飽2人同行1人半價

4大手搖飲組合優惠齊發

麻古茶坊4款飲品漲5元

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

全台3處植栽景點　還有動物、咖啡廳

證件對中2碼　全桌升級鮑魚吃到飽

健保卡號0越多　飯店餐飲折扣越大

熱門行程

最新新聞更多

全聯連續3天延長營業時間！中元優惠倒數一次看

日本麝香葡萄來台每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

星宇航空邀請全球旅人感受《台灣溫度》

濃郁牛肉燉醬衝擊味蕾！天母客製化漢堡

3連假國旅訂房率初估4成以上　花東首高於平均、雲嘉南慘淡

迷客夏「蜜緹紅烏龍系列」新上市

宜蘭綠舞飯店Villa買一送ㄧ

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366