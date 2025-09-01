ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
證件對中「019」任2碼　全桌升級鮑魚、烏魚子吃到飽

▲對中幸運數字，熊一燒肉升級九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）。

記者黃士原／台北報導

馬辣集團旗下10大品牌9月、10月續推身分證優惠，同桌任一人的有效證件對中「019」任2碼，並符合活動規則，就可以免費升級九孔鮑魚、烏魚子或XXL大蛤吃到飽。

馬辣集團旗下10大品牌推出「豪華海陸優惠送」，今日起至10月31日，同桌任一客人的身分證、健保卡或護照等有效證件，只要對中「019」任2碼（可重複，例如11、99），並符合各品牌活動規則，就可以免費升級九孔鮑魚、烏魚子或XXL大蛤吃到飽，其他還有安格斯黑牛、特A級松阪豬、紐澳Q彈牛舌免費送。以下為各品牌優惠內容。

▲對中幸運數字，新馬辣、馬辣升級大蛤吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

馬辣頂級麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

新馬辣經典麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

新馬辣Plus經典麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

涮樂和牛鍋物：2成人以上消費「午餐749元/晚餐及假日799元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋：3成人以上用餐，每人均消1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」1份（市價388元）。

肉之間大盤肉幸福鍋物：2成人以上用餐，每人均消600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」1份。

▲對中幸運數字，夯下去升級烏魚子吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

熊一燒肉：2位成人以上消費「午餐698元/晚餐及假日798元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

夯下去和牛燒肉放題：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「烏魚子吃到飽」。

燒肉Cha Cha：2成人以上用餐，每人均消600元以上，每桌送「特上牛胸腹肉」（市價200元）或「精選豚五花」（市價170元）1份。

狗一下日式居酒食堂：2成人以上用餐，每人均消700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」1份。

此外，馬辣集團旗下馬辣、新馬辣、新馬辣Plus全台28家門市全面升級「酒牆麻辣鍋」，6公尺拉霸酒牆集結16款潮飲，只要選用指定方案（馬辣、新馬辣698元起、新馬辣Plus 798元起）就能免費無限暢飲。

▲TGI FRIDAYS「炭烤豬肋排」。（圖／開展餐飲提供）

TGI FRIDAYS 60周年慶剛歡樂落幕，再過幾天就是軍人節，開展餐飲集團旗下兩大美式品牌9月3日推出優惠活動，只要憑軍人證或穿著軍服，TGI FRIDAYS可享炭烤豬肋排買一送一（全份半份都適用）；Texas Roadhouse德州鮮切牛排則是點購12盎司肋眼牛排，就送4骨冠軍豬肋排或1串香料烤蝦（2擇1）。

饗賓集團也有國軍優惠，自9月2日至9月4日，凡持軍人身分證或持台電員工識別證，於全台11家「饗食天堂」與5家「果然匯」門市用餐，皆可享有93折優惠。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 馬辣集團 身分證優惠 吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

