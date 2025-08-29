ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
花蓮河上餐桌體驗「部落流水席」　坐溪中大吃浮誇石頭火鍋

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲期間限定的花蓮河上餐桌，讓旅客體驗雙腳泡在冰涼溪水中，坐在河上體驗「部落流水席」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／花蓮報導

炎熱的夏天在花蓮最消暑玩法，就是走進部落吃一場「河上餐桌」！先DIY製作自己的碗盤、參加山林導覽，最後走進秘境溪流，讓雙腳泡在冰涼河水中，大吃超浮誇的石頭火鍋。

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲河上餐桌所在的紅瓦屋老地方文化美食餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

為了分享阿美族文化，一群來自太巴塱部落的返鄉青年成立「縱谷線工作室」，從2019年起推出部落導覽體驗行程。其中最受歡迎的莫過於每年4月至10月間，在馬太鞍濕地旁的紅瓦屋老地方文化美食餐廳內，利用一旁的潺潺溪流，打造出精緻的「河上餐桌」體驗，讓旅人雙腳泡在冰涼溪水中，坐在木椅上，享用以原民食材製成的餐點，感受真正的「部落流水席」。

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼旅客可以DIY小夜燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲做自己的碗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聆聽濕地導覽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

整趟行程從DIY體驗開始，縱谷線工作室與在地藝術工作坊合作設計手作體驗，例如取用台灣常見的構樹樹皮，以錘子敲打製作成燈罩，再放入燈泡，就是專屬自己風格的小夜燈；透過讓旅人用檳榔樹皮製作自己的碗盤，了解阿美族人崇尚就地取材，大自然就是自家的寶庫的生活文化，再跟著部落族人的腳步走進山林，了解馬太鞍濕地特色與沿途植被。

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼河上餐桌旁設有拍照打卡點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

日暮時分，旅人換上拖鞋，沿著階梯走下溪流中享用河上餐桌。水深只到腳踝的冰涼溪水中擺上長木桌與木椅，並裝上白色天幕與吊燈，營造浪漫氛圍；一旁還設有一座網美鞦韆，以溪流與樹林為背景，滿足旅客拍照樂趣。

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼以滾燙石頭煮成的石頭火鍋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

縱谷線工作室表示，河上餐桌餐點均使用阿美族人平常就會吃的食材製作，如第一道「石頭火鍋」，以檳榔樹皮製作成鍋具、放入切塊台灣鯛、野菜、蝦等食材，再將數顆事前到溪中採集、燒烤至300度高溫的蛇紋石放入火鍋中，瞬間讓湯水煮沸冒煙，僅約5分鐘就烹調出一鍋香氣十足的浮誇石頭火鍋，也反映阿美族人愛喝湯的飲食習慣。

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼用超過2公尺的剖半竹子承裝主餐，每一道都是原民就地取材的食材。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

另一道竹製主餐更浮誇，在超過2公尺長的剖半竹子中放入8種特色原民餐點，再以多人輪流搬運的方式送入溪流、搬上桌，視覺與味覺兼具，讓許多人驚呼連連。

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼獵人餐包。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮河上餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣鯛搭配原民自製胡椒粉。（圖／記者蔡玟君攝）

阿美族人過去進山打獵時，為了方便都會製作「獵人餐包」隨身攜帶，河上餐桌則在這場饗宴中以小米、地瓜、光復鄉特有的紅糯米製作，讓旅客品嚐，包覆餐包的葉子還能當盤子使用，亦反映阿美族人取之於自然、物盡其用的生活態度。河上餐桌只到10月為止，每趟行程約需6小時時間，建議穿著耐髒、不怕濕的衣著與涼鞋，才能盡情享受這場獨特文化體驗。

【軍卡撞車瞬間】駕車中士疑恍神出包！下車看「破大洞」三條線

4家飯店教師國軍餐飲優惠整理

日賣2000碗擔仔麵！生意好到包下3個店面

手搖飲七夕情人節優惠懶人包

福容台北一館「福粵樓」推吃到飽

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

南投杉林溪「6千棵波波草」轉紅超美

築間新品牌「麟德殿牛肉麵」9/1開幕

COLD STONE聯名吉伊卡哇

基隆「20分鐘煙火無人機秀」8/29登場

免門票！金山歐式莊園藏「荷蘭風車」

