《米其林指南》台南連4年摘星掛蛋　新北新竹首次加入也沒星

▲▼米其林主廚全體大合照。（圖／記者彭懷玉攝）

▲《2025台灣米其林指南》完整名單在今（19日）公布，台南連4年槓龜，今年新北、新竹縣市首次加入評選城市，卻也沒餐廳摘星。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

《2025台灣米其林指南》完整名單在今（19日）公布，其中，美食之都台南納入評選城市已邁入第四年，卻連續四年都沒有餐廳摘星，然而不只台南，今年新北、新竹縣市首次加入評選城市，卻也沒摘星。

今年台灣米其林指南發布，許多人關心台南是否會機會奪星，但名單出爐後再次槓龜，不過有6間餐廳新獲選為2025米其林入選餐廳名單，包括FUKAI、川泰號虱目魚丸、傳家鹹粥等。日前公布必比登有多達30個店家入選，蓮霧腳羊肉湯為新進榜。

▲FUKAI。（圖／取自台南旅遊網）

▲FUKAI。（圖／取自台南旅遊網）

新北市部分，雖然沒有餐廳摘星，但有新北市15家入選必比登推介名單，像是永和人氣店「阿爸の芋圓」進榜，排隊名店「蔡家牛肉麵」，以及板橋必吃黑金滷飯「大碗公當歸羊肉」、當代蔬食料理「雲川水月」等。

另外，雖說新竹縣、市均摘星槓龜，不過新竹縣共有8家餐廳首次入選必比登推介，其中3家提供的是在地的客家傳統料理，以及1間主打素食料理的餐廳，包括鴻金食堂、首烏廚EAT、ㄤ咕麵、九添福牛肉麵館、東門米粉攤等，擺脫美食沙漠的稱號。

《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec 表示，今年新增新北市、新竹縣及新竹市進入評選範圍，是一個深具意義的里程碑，反映了台灣美食版圖在地理與文化層面的豐富性，「我們的評審員很高興發現了令人印象深刻的在地特色料理，從撫慰人心的牛肉麵、滷肉飯，到持續受到饕客青睞的素食料理。」

Gwendal Poullennec說，「特別是在新竹縣，深厚底蘊的客家料理傳統特別令人印象深刻，濃郁鹹香的風味與世代相傳的食譜令人驚豔。這些新入選的店家讓台灣餐飲的日常精彩與地方多元特色，獲得了實至名歸的肯定與關注。」

