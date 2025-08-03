洗頭也能「台灣感性」！台南老派理容院爆紅　一站式服務必體驗

▲近年台南掀起到復古理髮廳體驗的熱潮。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

韓國掀起的「台灣感性」熱潮，為推廣台灣觀光增添魅力，現在連「洗頭」也能成為感受台灣感性的一環。近年台南掀起一波體驗老派理容院的熱潮，從洗髮、敷臉、修指甲、刮鬍子、清粉刺，一站式細膩服務，帶旅人重溫過去時光。

▲「理容城市旅行」策展人曾敬淳。（圖／記者蔡玟君攝）

「理容城市旅行」策展人曾敬淳是推廣體驗台南老派理容院文化的重要推手之一。她表示，2015年從文化策展人工作辭職返家，將媽媽經營多年的「華谷理容院」部分改造成民宿。

▲▼華谷理容院有不同包廂，提供各種細緻服務，更可以全身按摩。（圖／記者蔡玟君攝）

透過經營民宿時整理家中舊照片與旅客的回饋，發現媽媽40歲投資台幣470萬元買地自建理想中的理容院，且一年半就回本，不但聘請超過20位員工，還提供全身按摩服務，讓她意識到這些被「隱藏」或「忽略」的理髮廳，其實是當時台灣黃金年代的縮影。

▲▼理髮廳代表的熱毛巾文化，雖然成本高，但表示該店希望提供客人舒適的享受。（圖／記者蔡玟君攝）

此後她開始進行田野調查，在老字號理髮廳「美娜公」介紹下，了解理髮廳還有不同派系之分與許多理容文化。例如「熱毛巾」的成本雖高，卻是理髮廳款待客人的重要工具，「我在翻找過去資料時還發現一張1977年報紙上的高雄理髮廳徵人廣告，還需強調『收費普通』，與現代認為理髮廳便宜的觀念不同。」

曾敬淳將這些至今仍提供服務的理髮廳或理容院以「看不見的理容院博物館」為概念開始推廣，讓現代人也能進入體驗，甚至規劃「城市洗頭車」，不僅燈啊著城市洗頭車遶境、體驗戶外洗頭，也成為一座移動講堂。曾敬淳表示，希望藉由理容院旅行，成為認識台灣的新方法。

▲▼東來高級理髮廳。（圖／記者蔡玟君攝）

而在地經營已有45年的「東來高級理髮廳」鄰近台南火車站，近年更因這項復古體驗紅到日本，店長也表示，所有理容小姐都在這裡工作超過35年，最年輕的一位工作也有39年資歷。

▲坐洗同時還有另一位師傅修指甲。（圖／記者蔡玟君攝）

▲沖頭髮方式也與現代美容院不同。（圖／記者蔡玟君攝）

一整套體驗為650元，從現在少見的坐洗開始，到修指甲、熱毛巾擦臉、刮鬍子，女性則提供自治小黃瓜泥敷面膜和修粉刺，連沖頭髮也不是躺著沖，而是讓顧客頭朝前傾的方式將泡沫沖乾淨，趣味十足。

▲台南老爺行旅。（圖／記者蔡玟君攝）

台南特別的理容院文化也吸引老爺酒店集團前來合作。老爺酒店集團每年均推出的「老爺式旅行」企劃，今年以「甦醒」為主題，以旗下遍佈全台的飯店為出發點，規劃9條深度體驗路線，讓旅人用全新視角「打開台灣」。

9條路線遍及台北、新竹、台中、台南、宜蘭、台東等地，如台南老爺行旅結合「理容城市旅行」策展人曾敬淳，推出「復古潮男的老派沙龍」行程，帶領旅人走訪台味理容文化，如到經營44年的「東來高級理髮廳」體驗坐式洗頭、小黃瓜敷臉、男士修容刮鬍、肩頸按摩等一站式懷舊理容儀式，該體驗更紅到日本；最後參觀全台首座留聲博物館。單人入住台南老爺行旅含遊程導覽，每晚4180元起，即日起開放預訂至10月31日為止。